近期基隆臉書社團驚傳衛福部基隆醫院一帶小巷有「露鳥俠」出沒，並騷擾女學生的問題。基隆市議員何淑萍3日與基隆市警察局及里長張富凱會勘增設監視器的可行性，同時要求警方加強巡邏密度，以有效遏止囂張人士不法行徑，還給市民安全。

據了解，信二路衛福部基隆醫院一帶暗巷內竟有變態「遛鳥俠」出沒，在女學生面前脫下褲子露出生殖器進行騷擾，當地仁壽里里長張富凱表示，該處不只變態出沒，甚至半夜還曾經上演「活春宮」、亂丟垃圾、甚至吸膠等情形，由於該處鄰近光隆家商，學生往來頻繁，更希望警方能夠重視此問題。

張富凱說，該處巷弄照明昏暗，經常有人躲在暗處不知有何意圖，居民常會受到驚嚇且擔心安全問題；對此市警局說明，當地主要道路都已佈設監視器，監控道路往來車輛與人員通行情況，增設監視器並無急迫性，而至於信二路247巷口一具故障的監視器，則是民政處所施設，並未納入維管範圍。

何淑萍表示，對於巷弄內照明不足的問題，目前已請基隆市政府增加巷道兩端路燈照度來改善，也建議居民可以裝設感應式照明燈來維護通行的安全，至於民眾關切的「遛鳥俠」變態出沒等問題，則要求警方在巷內增設巡邏箱並加強巡邏的密度，避免成為治安死角，讓市民放心。