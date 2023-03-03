遠東商銀推動永續金融有成，近日獲國際財經專業雜誌《The Asset財資》頒發最佳金融永續發展策略獎，為本屆唯一獲此殊榮的臺灣金融業者，遠東商銀藉由數位創新服務實踐永續，領先金融業推出「十樂」元宇宙網實共感沉浸式體驗，建構新型態財富管理服務模式，更成為首家利用環保材質製作新制服的臺灣銀行，表現深獲肯定。

遠東商銀總經理周添財表示，永續金融是遠東商銀治理重點，不僅在治理層面導入氣候相關財務揭露（TCFD）、簽署加入赤道原則協會，更於30週年慶時啟動30項ESG行動，以實際作為支持環保、公益，推動永續金融發展，其中在財富管理的永續實踐上，除持續導入科技輔助及推廣無紙化，並上架綠建築房貸優惠、ESG系列投資標的等，部署綠色金融商品線，且跨足元宇宙平台更引爆討論話題，以打造共感、共融虛實並進的遠東商銀「十樂」元宇宙樂活空間，發行限量賦能款NFT為主，並計畫將元宇宙結合AI支援自然語言處理，邀請客戶一起走在時代尖端。

在非金融服務層面，遠東商銀高階主管連年號召員工共組淨灘團，以行動倡導環保永續，同時攜手臺灣世界展望會、伊甸基金會、導盲犬協會壯大公益行動。

遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩表示，將持續發展特色分行，把財富管理「十樂」品牌核心價值化為日常，結合多元活動回饋在地客戶，創新發揮金融本業的影響力，與客戶一同實現共榮的社會與共好的環境。