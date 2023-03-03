最有愛的一張公告！有名在網友在網上分享1張照片，引起網友熱烈討論，照片中是張早餐店的公告，上面寫著「老闆受傷需要休養一陣子」，沒想到獲得16位民眾在公告上留下關心的文字「老闆，我們想你的早餐了，要早日康復喔」，並寫連中正二分局的員警也留言關心；對此，其他網友也表示「老闆做人成功」、「怎麼有種在簽畢冊的feel」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，早餐店拉下的鐵門上貼著一張公告寫著「老闆受傷需要休養一陣子」，竟然獲得16個人在公告上寫下溫暖的關心文字「加油！早日康復」、「老闆加油」、「沒事吧？」、「還好吧！」、「謹致意祝福」、「老闆，我們想你的早餐了，要早日康復喔」，並且連員警也在公告上寫下「早日康復中正二員警，早餐好吃」；對此，原PO也貼文寫下「果然是台灣最美的風景(早餐店門口)，連警察先生也來了」。

有名早餐店老闆因受傷要休養一陣子，他在店門口留下公告，獲得許多民眾在公告上留言「祝老闆吵日康復」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「台灣真的很溫暖」、「老闆做人成功」、「能被這樣祝福，老闆真的很會做人」、「因為每天只有他會叫我美女，拜託老闆快回來」、「此老闆人一定超級暖＋早餐也很好吃」、「牯嶺街上的早餐店，休了好幾個禮拜了」、「怎麼有種在簽畢冊的feel」、「這是我看過最有愛的一張公告」、「店在哪，趁還沒寫滿，我也要去寫」。