壽險公會3日舉行理監事會及春酒，原訂副總統賴清德要到場給壽險業打氣，但因南投輔選行程，改由行政院副院長鄭文燦出席，鄭文燦說在公務人員等財產申報中，幾乎都可看見壽險保單，滲透率極高，亦代表壽險業安定社會、提供保障的力量。

黃天牧則是送出鴻兔大展的三禮物，一是擴大開放保險業資金運用項目，附買回（RP）及附賣回（RS）標的，由公債擴及一定等級公司債，有助業者更靈活運用、調度現金、增加收益率等，這部分近期應就會宣布。

二是外匯價格變動準備金提存公式，在壽險公會遞出報告後，即會儘速檢討，壽險業者表示，初步建議就是提存上限由國外投資總額9.5％，改為未避險部位一年外匯風險值95％，目前約為7.65％；動用下限由前一年餘額20％，改為六個月強制提存金額總和；另外避險成本亦可增提或沖抵，以平均歷史避險成本（目前約1.4％）為基礎，避險成本變貴時，超過1.4％的部分，有25％可用外匯準備金沖抵，但避險成本低於1.4％時，減少的部分亦增提25％準備金。這部分黃天牧承諾會盡速檢討、評估可行性。

三是2026年要接軌國際保險負債會計IFRS17及新清償能力指標ICS，黃天牧承諾會有在地化、本土化的監理，特別是台股、不動產與公共建設，務必讓所有壽險公司經過努力後都能順利接軌，不是讓大家過不了關。

保險局長施瓊華亦承諾會跟壽險公會好好溝通，儘速拍板政策，讓壽險業者能有時間準備及因應。