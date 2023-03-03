戴爾截至2月3日止第四季度營收年跌11％至250.4億美元，高於市場預估233.9億美元。

其中，包括伺服器、儲存和網路設備等營收，在企業持續數位化和朝混合辦公（Hybrid work）方向走而年增7％。但企業與消費者的PC營收卻各大跌17％和40％。

淨利6.06億美元和每股獲利0.84美元，扭轉去年同期的虧損2,900萬美元和每股損失0.04美元。

經補償、還債與其他費用等因素調整後，淨利13.2億美元和每股獲利1.8美元，均高於市場預估12億美元和每股1.64美元。

至於2023年度的淨利24.2億美元，每股獲利3.24美元。經調整後每股獲利7.61美元，高於預估7.46美元。營收成長1％至1,023億美元創新高，優於預估1,006億美元。

在業績成長下，戴爾宣布把年度現金股利調高12％至每股1.48美元。

儘管如此，戴爾指企業投資與消費者支出均持續放緩，即使預期情況在今年之內會轉好，但仍然打擊投資人信心。

財務長斯威特（Thomas Sweet）估計首季營收年跌幅度在15％到21％區間，按區間中間值計算，營收約207億美元，低於市場預估216億美元。

共同營運長惠登（Chuck Whitten）說，公司對資訊科技業投資看法謹慎，情況會持續至第二季。

戴爾表示斯威特在第二季底退休後，其職位將由財務總監麥吉爾（Yvonne McGill）接替。