安謀執行長哈斯（Rene Haas）聲明指出：「與英國政府和英國金融行為監管局（FCA）經過數月溝通後，軟銀與安謀已決定2023年僅尋求讓安謀在美國上市，這是公司與相關利害關係人最佳出路」。
安謀並未完全排除在英國上市的可能性。該公司表示，未來也可能考慮在英國二次上市，但並未透露更多細節。
安謀將維持英國為總部、營運與智財權所在地不變。該公司表示，他們計畫在英格蘭西部布里斯托（Bristol）設立一個新據點並擴大召募人才。
軟銀集團旗下的英國晶片設計公司安謀（Arm）3日表示，今年僅會尋求在美國進行股票首度公開發行（IPO），終止市場對於該公司可能在英國上市的臆測。這也粉碎英國政府遊說安謀留在英國掛牌的盼望。
安謀執行長哈斯（Rene Haas）聲明指出：「與英國政府和英國金融行為監管局（FCA）經過數月溝通後，軟銀與安謀已決定2023年僅尋求讓安謀在美國上市，這是公司與相關利害關係人最佳出路」。
安謀並未完全排除在英國上市的可能性。該公司表示，未來也可能考慮在英國二次上市，但並未透露更多細節。
安謀將維持英國為總部、營運與智財權所在地不變。該公司表示，他們計畫在英格蘭西部布里斯托（Bristol）設立一個新據點並擴大召募人才。
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