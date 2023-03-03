安謀執行長哈斯（Rene Haas）聲明指出：「與英國政府和英國金融行為監管局（FCA）經過數月溝通後，軟銀與安謀已決定2023年僅尋求讓安謀在美國上市，這是公司與相關利害關係人最佳出路」。

安謀並未完全排除在英國上市的可能性。該公司表示，未來也可能考慮在英國二次上市，但並未透露更多細節。

安謀將維持英國為總部、營運與智財權所在地不變。該公司表示，他們計畫在英格蘭西部布里斯托（Bristol）設立一個新據點並擴大召募人才。