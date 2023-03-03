彰化師大體育館「二樓魔咒」再度發威！111學年度大專排球聯賽公開女一級比到晚上10點才收工。尋求三連霸的台北市大3比1力克台灣師大，兩隊和高師同為9勝1負，但北市大積分28分躍居第一；公開男一級中原和台師雙雙取得10連勝。

「二樓魔咒」是啥？話說這次UVL大專排球聯賽複賽在彰師大體育館一、二樓舉行，SSUtv每一場都有實況轉播，但只有在二樓每天後三場賽事會安排講評，公平起見，男、女生賽事會輪流在一、二樓舉行，結果每天二樓的賽事都比一樓晚超久結束。

今天在二樓的女生組，9點半第一場就打滿5局，由屏東大學以3比2勝陽明交大，第五場又是3比2高雄師大勝臺北商大，壓軸的北市大對臺灣師大之戰，則是由北市大以3比1獲勝，比完已經10點，超過12個小時。

被視為冠軍戰斥候戰的北市大對台師之戰，台師在以25比21先馳得點後，第二局起因失誤率高，選手出手有些怕怕的，北市大林書荷、蔡沁瑤適時挺身而出，以25比15、16、20連扳三城後發先至，勝場相同下積分28分躍居第一。

111學年度大專排球聯賽公開一級複賽續在彰化師大體育館鏖兵，預、複賽後取前六名，晉級4月7日至9日在中原大學舉行的決賽，成績順位7至12名即為年度成績排名，不再進行比賽，10至12名下個學年度降至二級。

男子公開一級六張決賽門票全部售出，台灣體大和陽明交大今天再勝後，雙雙取得6勝4負，繼同為10勝的中原大學和台灣師大、8勝2負的彰化師大和國北教大之後，搭上開往決賽的末班車。

公開女一級方面，中正大學6勝4負積分18分暫居第5，確定繼台灣師大、臺北市大、高雄師大、台北商大之後前進六強決賽，最後一張門票誰屬？還有懸念。