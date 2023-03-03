雖然建造橋梁是與盟國共同發展有效軍事力量的一個重要環節，但英國國防部（MoD）現在卻逆其道而行，反而將焦點放在完全相反的目標面：如何更有效的炸毀它們，以防止敵軍反過來利用這些橋樑，不愧是傳唱倫敦大橋垮下來的國家。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）3日報導，隸屬於英國國防部的國防和安全加速器（DASA），專門用來探勘和資助新的可利用技術，昨天宣布推出了一個新的創新重點領域（IFA），稱之為「一座要倒下的橋」(A Bridge to Fall)。

這個代表國防部國防科學與技術實驗室（Defence Science and Technology Laboratory）運行的創新重點領域，正在尋求創新的方法，使英國陸軍的橋梁拆除能力現代化。這個計畫項目的關鍵目標在於如何縮短拆橋準備的時間，以及如何盡可能的減少軍事人員在這種行動中所遭受到的潛在危險。

優於注意到橋梁對於軍事力量的機動性，特別是裝甲部隊的重要性，國防和安全加速器的一份新聞稿指出，「防止對手使用橋梁是一項重要但危險的任務。」

這項計畫牽涉到3個挑戰領域：如何識別和找出橋梁的結構弱點、如何優化炸藥在橋梁上的位置和效果、以及設計一個無人裝置，將炸藥放置在適當的位置上。而且，預先設想的情境是，面對的橋梁都將是由鋼筋混凝土建造而成的堅固橋樑。。

根據國防和安全加速器的說法，這一次的創新募集計畫會開放今年年底，冠軍隊伍最多可以獲得40萬英鎊（近新台幣1456萬元）的資金。