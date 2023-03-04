發現自己和父母沒有血緣關係，一定很難接受。中國青島一名女子，在雙親過世後，在整理遺物時發現了領養證，這才驚覺自己的身世，決定尋找親生父母，她的堅強樂觀以及對親情的渴望和敏感，令人十分感動。

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，第一集的主角是一名尋親的95後女生，她是中國傳媒大學新聞與傳播專業的研究生，她不知道自己的生日，養父10多年來一直隱瞞她的身世，當她出生的時候，養父已經接近50歲，她懷疑過也提出疑問，「我身份證上是有生日的，但父母給我的2個日期根本對不上，沒辦法再去了解到真正的信息」，直到養父母去世，在雙親遺物中找到自己的領養證，並從親戚口中得知事情真相。

女子高一就開始一個人生活。（圖／翻攝自好看視頻）

養父母去世時，女子才高一，年紀輕輕就開始獨自一人生活，大一開始打工還學貸，也賺取學費和生活費，過年就在小紅書上約一群人在轟趴館度過，思念養父母的時候，她會去店裡吃一碗餛飩，「我爸以前經常做，我最喜歡他做的餛飩」。其實，她只是想知道自己的生日，並沒有想見自己的親生父母，「不管我是被丟的，還是被拐的，我都不可能再和親稱父母建立任何感情了」，因此她對親生父母沒什麼幻想，自己也覺得對方不會歡迎她。

女子思考後，決定到派出所尋找親生父母，想知道自己的生辰八字。然而最後她還是沒做好心理準備面對這一切，沒有踏進派出所，「算了吧，就問的時候好尷尬，你不知道該怎麼開口」，內心感到無助時，她會前往海邊散心，當年她就是將養父母的骨灰撒在這片大海中的。

女子不打算和親生父母相認，只想知道自己的生辰。（圖／翻攝自好看視頻）

導演竹內亮表示，做了20年紀錄片導演，沒有聽過這樣的經歷，覺得很特別，不知道如何反應，只希望女子最終能找到自己的「家」。

消息曝光後，引來網友熱議，「其實我覺得可以去找找親生父母，要不然這世界真的就剩她一個人，真的挺孤獨的，而且她養父母已去世，去與親生父母相認也沒啥影響吧」、「確實堅強，更多的是無奈。看了特讓人心痛這個女孩兒，看的我淚流滿面，願意幫助她」、「反過來想她是多麼幸運啊，有好的養父母，才能保證她受到好的教育考上傳媒大學，有學歷將來有工作，能保證自己的生活」。

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