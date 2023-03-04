「雞不好養……」台灣蛋農面對強勢禽流感、氣候變遷和高昂的飼養成本，緩緩道出心中無奈。如今全球都面臨缺蛋危機，這波蛋荒為何如此嚴重？會持續多久？儼然成了現下全民最關心的議題。

不只台灣有蛋荒，全球其實都正陷入「蛋蛋危機」！

「這是歷史上禽流感最嚴重的一波，全球都受影響。」百年食品大廠福壽實業董事長洪堯昆觀察。

受禽流感和俄烏戰爭下高昂的飼料成本等因素衝擊，許多不堪虧損的全球蛋農選擇減產甚至停產，幾乎讓全球主要國家都傳出雞蛋供應量減少、蛋價飆漲等大規模蛋荒。

根據世界動物衛生組織（WOAH）1月底的最新報告顯示，目前高病原性禽流感不斷延燒，歐洲、美洲與亞洲首當其衝。

歐美亞無倖免 白色戀人減產

影響所及，歐洲2022年整體的雞蛋產量較2021年下跌3％，美國則下降4％。見事態嚴重，英國緊急祭出「限購令」，規定每人只能購買2到3盒雞蛋，而法國的食品業者也被迫調整食譜，降低雞蛋使用量，或先以豌豆、牛奶取代雞蛋。

至於亞洲，馬來西亞過去作為雞蛋的重要出口國，2022年11月，卻因蛋農減產，出現1.5億顆雞蛋缺口，只得向印度分批進口3500萬顆雞蛋應急。日本同受禽流感重創，已撲殺1478萬隻雞，連帶影響丸龜製麵、日高屋、涮乃葉等各大連鎖餐廳，紛紛宣布暫停供應含蛋料理，連北海道知名伴手禮「白色戀人」都因缺蛋宣布減產，並暫停網購服務。

鏡頭轉回台灣。從雞蛋最新的供需數字，確實可看出目前供不應求的情形。據農委會最新的雞蛋產銷資料顯示，台灣蛋雞從去年12月約3500萬隻，一路下滑到今年2月的3103萬隻，每日產蛋箱數（一箱200顆）也下跌至11.2萬箱，跌幅逾8％。

反觀國人每日雞蛋的需求量，卻逐年增加。根據農委會統計，2013年每天供應9.5萬箱雞蛋就能滿足需求，到2016年增漲至10萬箱，2019年開始，需求更一路陡升，如今每日要供應11.5萬到12萬箱雞蛋才夠。

農委會主委陳吉仲接受媒體採訪時表示，目前雞蛋日產量雖因禽流感降至11.2萬箱，仍較去年同期多出5千箱，卻出現每天50萬到80萬顆的雞蛋缺口，他認為這與民眾需求超出預期、搶購多買有關。

「之前蛋量可能處於剛好緊繃的狀態，因此現在大家一搶購，就會瞬間供不應求。」洪堯昆觀察，台灣人意識到雞蛋是最便宜的蛋白質來源，比起肉品，對蛋的需求也就更大，他眼中現階段需求增加，也和台灣對蛋價大肆宣傳不無關聯。

供不應求下，讓近期每顆雞蛋的零售價，一舉飆升至5.28的歷史高點。

卜蜂發言人劉明哲直言，缺蛋是長期問題，高蛋價時，消費者本應少吃一點，但各大超市祭出每人限購兩盒規定後，本來只買一盒的民眾一定會買兩盒，加上蛋有保存期限，原本一天只吃一顆的人又會增加到兩顆，需求反而直線上漲，唯有民眾不因預期心理囤貨，蛋荒才能得到舒緩。

病毒變猛 老中青雞隻難逃

雪上加霜的是，衝擊全球的禽流感，台灣也是受災區，這讓台灣本就供不應求的雞蛋市場，恐陷入供給量下降的惡性循環。據農委會統計，截至2月22日，台灣今年就有74家禽場通報禽流感，總計撲殺約上百萬隻家禽，這還不包括未通報的數字。

「都看天了！真的沒招了，我只能每天拜拜。」台灣優良蛋品發展協會前理事長、彰化隆昌牧場董事長邱石崇苦笑著說，面對來勢洶洶的禽流感疫情，他感到無力又無奈。

台灣這波禽流感究竟多嚴重？「就像三年前的COVID-19一樣，不論住豪宅、平房的人都會得。」邱石崇解釋，以前禽流感通常是區域性，但這次蔓延到全球，主要的病毒型別又是致死率較高的H5N1，且基因序列不斷變化，不論現代化還是傳統式養雞場，一旦淪為受災戶，嚴重者產量直接砍半，輕則減產3、4成。

一名不願具名的彰化縣蛋農不諱言，此次禽流感非常多雞隻死亡，災情之重他從未遇過，「通常青年的雞比較會死，這次老、中、青的雞皆無一倖免。」他還透露，其實有很多雞場不敢通報禽流感，因為一旦通報就要全場撲殺，還要等待半年才能復養，中雞養大約兩個月，因此農戶可能整整8個月沒蛋、沒收入，許多蛋農都直接叫收集斃死禽畜屍體的化製廠，把雞隻屍體載走處理掉。

然而，即使熬得過等待時間，買新雞的高昂成本又是一大難題。彰化縣蛋農表示，假設把一隻蛋雞養到可以生蛋的成本約300元，有1萬到2萬隻雞的農戶就要花300萬到600萬元，小農根本負擔不起。