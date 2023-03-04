「現代的女性愈來愈能幹，無論是在職場或生活中，她們的表現絲毫不輸給男性。」前些日子與朋友聊天時，聽她說起對時下女性的感受和看法，小編簡直點頭如搗蒜；回想起過去在職場上遇到的都是女性主管，不僅工作能力強，還能同時處理好各種工作與家庭的繁雜事務，著實令人佩服。隨著女性教育程度及經濟自主意識提高，國內女性經濟獨立的比例愈來愈高，反映出來的現實就是「女戶長經濟力不讓鬚眉」，根據主計處最新調查，女性經濟戶長占整體家庭比重將近3成，雙薪家庭已漸成常態。

現代的女性愈來愈厲害了，幾乎可以說是萬能！時值3月8日國際婦女節即將到來，小花平台提醒同為女性的妳我，一定不能忽視這個寵愛自己的重要節日，尤其別忘了用保險來守護！

拚經濟、顧家庭之餘，女人，別忘了也要照顧好自己！

說到威脅女性健康的疾病，像是子宮內膜異位、巧克力囊腫或是乳房相關疾病等婦科類疾病不容忽視，另外根據衛福部死因統計資料顯示，在國人10大癌症死亡率中，專屬女性癌症諸如：乳癌、卵巢癌、子宮頸癌及其他子宮癌等都赫然在列，通常治療過程都是漫漫長路，治療費用也是不可小覷的財務風險，因此建議女性族群規劃保險時，主要可以從下列3種險種著手：

女性必備保障1、實支實付型醫療險，拉高實支實付醫療險額度，以補足未來自費醫療與雜支費用。

首先，女性一定不可缺少的保單，就是「實支實付型醫療險」！

有鑑於健保費率提高、自費項目增加的趨勢，未來生病成本也將愈來愈高；同時，隨著醫療科技不斷進步，如果想要維持與過去一樣的醫療品質、甚至更好，未來必須從自己的口袋掏出更多的錢，自行負擔健保不給付的醫療費用，此時「實支實付型醫療險」正好派上用場，在健保不給付的情況下，可以填補住院或是手術時的醫療自費支出。

女性必備保障2、多次給付型癌症險，提供長期治療、復發或是再次罹癌患者面臨龐大治療費用壓力時的經濟後盾。