美國一月通膨數據全面高於預期，二月就業、零售數據、消費者信心仍繼續回升，顯示聯準會暴力升息壓抑需求對抗通膨的努力仍不見良好成效，加上經濟走向不著陸的機率增加，金融市場近期已快速修正原先對於通膨持續降溫及聯準會即將停止升息/轉向降息的錯誤預期，對貨幣政策更敏感的兩年期美國公債殖利率創2007年7月來新高，利率期貨市場交易的資金並朝向聯準會升息終點利率將上調至6％押注，同時對今年降息的預期也死心了。

通膨交易 刺激市場自我實現再通膨

美國火熱的經濟數據也讓金融市場焦點重新關注歐洲通膨硬挺的可能性，利率期貨市場交易資金開始押注歐央將把升息週期延長至2024年。

金融市場預期修正也讓今年來火爆的通膨下滑(disinflation)交易主軸陸續湧現獲利了結的反向調節壓力，隨之而來的是去年最擁擠的通膨交易再次回歸，例如升息預期下做空美債(做多美債殖利率)、資金回流美國預期下做多美元/美元指數、評價修正預期下做空風險性資產等等，從上述各資產價格近期變化即可嗅出資金交易主軸轉換的味道。

隨著金融市場預期美國經濟走向不著陸的可能性提高，加上中國經濟走向復甦逐漸成為共識，大幅提高對全球經濟下半年步上復甦之路的期待。

近期可發現金融市場資金流向已跟著市場預期調整，藉由各自供需轉變的題材提前轉進卡位復甦相關受惠者，進而增加市場自我實現再通膨的風險。

散裝航運指數全面反彈

近期波羅的海乾散貨指數(BDI)全船型租金出現全面反彈，原先日租金報價反彈落後的海岬型指數(BCI)，在二月下旬上演單日47％、單周109％驚人的落後補漲行情。

背後原因為身為全球乾散貨主要需求市場的中國，在政府放棄清零政策後，金融市場對中國經濟復甦的預期相當樂觀，加上中國主要城市房地產價格回升，可望激勵大宗物資運輸需求，中國兩會後也將推出更多刺激經濟復甦的政策，鐵礦砂、煤炭、穀物、鋼材及各類金屬的運輸需求也將隨之回籠，進而帶動各船型供需反轉。

氣候異常農糧歉收

全球氣候異常也增加通膨回升風險，連續三年的反聖嬰現象，讓位於南美洲的阿根廷面臨60年來最嚴重乾旱。

由於阿根廷為全球最大的豆油及豆粕出口國，也是黃豆的第三大出口國，旱災影響收成勢必對全球糧食供需造成不小影響，市場預期阿根廷今年農產出口損失將高達150億美元，強化相關農糧商品價格走升預期。

歐洲去年異常溫暖的冬天讓整個歐洲熬過缺電危機，但伴隨而來的乾旱也導致缺水危機，法國已打破自1959年有紀錄以來最長冬季無雨紀錄，法國政府將從三月開始採取限制措施，以應對這場超級大旱。

此外，西班牙也遭受乾旱襲擊，水資源儲量目前平均為容量的50.7％，低於過去十年的平均容量的60.8％。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1175期，2023.03.03出刊。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1175期》)