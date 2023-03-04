2023年一月以來，台股漲了一千五百多點，目前在15500高檔震盪，億元教授鄭廳宜認為，台股反轉修正的機率很高，目前操作保守為宜，等到第二、三季打出第二隻腳再進場也不遲。

2022年一月美國道瓊指數來到36000高點，台股也創下18619點的歷史新高，原因是各國都在降息，加上美國釋出九兆美元的QE，市場資金充沛，把股市推向歷史的高點。

下半年經濟硬著陸機率高

為打擊通膨，美國聯準會(Fed)去年三月開始升息，經濟學家預估，今年利率最高來到5%，下半年可能降息，鄭廳宜認為，美國一月份CPI 6.4%，高於市場預期，二月到五月可能會往下降，六月份通膨會再起，不排除Fed鷹聲再起，利率來到5.5%不無可能。

他解釋，Fed去年下半年激烈升息，貨幣政策有遞延性，政策影響在今年下半年才會發酵，目前美國失業率創45年來新低，二手車價格沒有下來，俄烏戰爭持續，油價跌破八十美元的機率不高，通膨降溫不易，下半年再升息、經濟硬著陸的機會很高。

美元強勢 新台幣升值空間不大

金融資產價值以折現率來計算，利率越高，折現率愈低，資產價值就越低，目前利率來到4.75%左右，美國十年期公債殖利率3.8%，二年期公債殖利率4.6%，鄭廳宜說，在股市裡只有資金行情，沒有景氣行情，有資金才能把股市往上推，Fed升息縮表，回收資金，股市必然大幅修正。

再來，白宮和華爾街關係很好，「錢」和「權」通常結合在一起，現在美股、台股都在高點推不上去，法人機構要在其中獲利，一定會讓股市下跌之後再往上拉，由此推論，股市的高點應該會落在第一季結束。

以匯率來看，日本升息的機率不大，美元對日圓相對強勁，美國、歐洲、英國升息幅度相近，由於美國經濟較好，美元相對強勢，新台幣在日幣、人民幣走弱的情況下，依然沒有升值的空間。近日美元指數反彈，如果Fed再升息，美元指數可能突破110大關，資金回流美國，新興市場股市會再度下挫。

台股可望二、三季打第二隻腳

鄭廳宜說，新台幣升貶值，可以從金融帳的間接投資(股票和債券)和貿易帳的進出口來觀察，外資進來台灣最主要是買台積電，由於台積電配息率僅30%，外資不青睞，加上今年出口不好，台幣續貶，可能跌破32.3元，往33元方向持續修正。

觀察大盤多空，長期指標看利率、匯率，短期指標則看外資在期貨的多空布局，目前外資期貨淨多單一萬七千多口，只要看到外資大砍期貨淨多單，就代表台股這一波多頭走勢已經結束。

綜合以上幾點，他建議投資人，目前的操作保守一點，台股有機會在第二季、第三季下跌打出第二隻腳，會是進場的好時機，今、明兩年表現比較好的產業，像是工業電腦、資安、生技、電動車等族群都可以考慮。

還是存股好標的 用「總殖利率」挑金融股

以存股來說，「金融股是最好的存股標的」，鄭廳宜認為，台灣對金融業的監管非常嚴格，不會倒閉，每年配發穩定的現金股利，殖利率穩定且容易填息，可以安心持有。

過去大家喜歡用ROA、ROE來挑金融股，鄭廳宜認為，這樣並不恰當，以富邦金、國泰金為例，債券跌價損失，淨值也會跟著往下，這是會計問題，並非公司問題，依國際會計制度，提列資產損失，要一併把負債算進來，台灣並沒有提列負債，這是很大的弊病，導致富邦金2022年第一季淨值六十幾元，到第三季只剩三十幾元，所以用股價淨值比來挑選金融股沒有意義。

其次，用現金殖利率來挑金融股也同樣不適合，最近媒體報導玉山金現金股利發放0.2元，現金殖利率僅0.77%，不到1%，引起存股族的疑慮。鄭廳宜說，金融股不能單看現金股利，還要把股票股利加進來計算，也就是用「總殖利率」來看金融股會比較貼切。

因為銀行有資本適足率的規定，資本適足率越高，銀行可以放款與投資的金額越多，銀行發放股票股利就是增資的一種方式，可以提高銀行的資本適足率，如此一來，銀行可以提高擔保放款、信用放款、股票投資，創造更多的獲利。

因此，2022年玉山金派發現金股利0.2元、股票股利0.4元，以2月21日收盤價24.75元計算，總殖利率為4.8%。玉山金去年第三季資本適足率為13.61%，高於規定的12.5%，所以玉山金現金增資160億，並非為了發放股利或提高資本適足率。

簡單來說，玉山金增資及減少發放股利的目的，是考量未來公司業務成長的需求，厚植彈性運用資金的實力，長期來看，玉山金的獲利還是值得期待。

「總殖利率6%以上再去存」，鄭廳宜指出，台企銀、第一金、合庫、華南金控、台中銀等，都是優質的銀行股，尤其是台企銀，預估2023年總殖利率7%~8%，去年台企銀股價還在9元、10元時，他就建議大家買進，目前已經漲到14元。

壽險金控賺價差 優質證券類股可留意

壽險類的國泰金、富邦金比較適合賺價差，過去這兩家被防疫保單拖累，獲利大幅縮水，鄭廳宜認為，富邦金、國泰金的獲利和配息沒有多大關係，富邦金2021年賺12.49元，配息3.5元，重點是買在股價相對低點，國泰金跌破40元，最好35元上下進場，股價有機會來到50元，甚至45元，就有機會賺到資本利得。

證券類，他則看好元大金，元大金是證券融資最大的券商，吸收活期存款利率不到1%，但是融資放款利率高達5%、6%，去年成交量萎縮，元大金的總殖利率還是有6%，是相當優質的股票。

升息環境 避開票券類金融股

在升息環境下，盡量避開票券類的金融股，如國票金、華票金，票券是以短支長，借款利息1%，放款利息4%，升息會使借款利息增加，吃掉獲利，票券類金融股在利率低的環境比較有優勢。

如果投資小白不熟悉金融股，鄭廳宜建議，從現在開始的半年內都是買美債的好時機，可以買二十年公債ETF，目前元大、永豐、富邦、國泰都有推出相關的產品，元大美債20年(00679B.TW ETF)和富邦美債20年(00696B.TW ETF)從五十幾元跌到三十幾元，等到聯準會降息，30元若漲四成，來到42元，加上配息3%，一定會獲利。

本文作者：蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1175期》)