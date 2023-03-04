生成式AI有多夯？在2月23日輝達(NVIDIA)電話會議中短短的五分鐘內，提及23次AI，由輝達A100晶片搭建的大模型運算中心具備領先同業的情況下，展望輝達第一季營收達65億美元，±2%，即63.7~66.3億美元，高於市場預期的63.5億元。

半導體寒冬中的明燈

A100晶片在2020年推出，輝達2022年開始量產下一代AI晶片─H100，是其第一款針對變壓器進行優化的數據中心GPU，這是許多最新和頂級人工智慧應用程式使用的一項越來越重要的技術。

輝達價值一萬美元的A100晶片，這款晶片佔據了可用於機器學習圖形處理器市場的95%，其過去60天的搶手程度堪稱是今年半導體寒冬裡的明燈。A100背後的技術最初用於在遊戲中渲染複雜的3D圖形，它通常被稱為圖形處理器(GPU)，但如今A100配置和目標是機器學習任務，並在資料中心運作，而不是在個人電腦中運行。

跨入AI領域 先搶A100晶片

A100能夠同時執行許多簡單的計算，這對於訓練和使用神經網路模型非常重要，因此開發聊天機器人和圖像生成器等軟體的大公司或初創公司需要數百或數千個A100晶片，例如ChatGPT的大模型需要足夠強大且快速處理大量的數據以識別語言模式，就用了一萬片A100晶片進行邏輯推理，或使用模型生成文本、進行預測或識別照片中的對象。

換言之，AI大潮來襲，跨入AI領域的第一步就是搶A100晶片，許多數據中心使用一個包含八個A100協同工作的DGX A100系統，2月23日輝達宣布將直接出售對DGX系統的雲訪問許可權，建議售價接近二十萬美元，可降低AI公司的入門成本。Bing搜索和ChatGPT的模型可能需要八個A100 GPU，才能在不到一秒的時間內回應用戶問題。

AI大模型發展趨勢 GPU晶片需求高

ChatGPT通過SaaS(軟體即服務)的方式提供人工智慧服務，將帶來新的科技革命，也讓AI的發展重心傾向大模型的發展趨勢。AI大模型本質是深度學習的進階版，通過不斷的「餵」數據，提高自學能力，從現在的能思考、能創作，進而具有更強的智能程度，未來實現會推理、能決策的高階人工智慧。但大模型需要巨量數據、巨量算法、巨量算力，進入的門檻相當巨大，支持ChatGPT的算力模型至少需要一萬顆輝達GPU A100晶片，一顆A100晶片約八萬美元。

然而美國政府於去(2022)年8月26日通知輝達，停止向中、俄兩國銷售旗下A100晶片，以及即將推出的H100晶片，所以才傳出去年10月北京清華大學花了超過40萬美元購買兩台輝達的超級電腦的訊息，兩台電腦都需要A100顯示卡晶片驅動。同月，中國科學院(CAS)的計算技術研究所亦花費25萬美元購買A100晶片。

根據海通證券估算，以OpenAI的GPT-3模型訓練成本高達1200萬美元，單次訓練成本高達460萬美元，後續穩定經營階段，假設總上線訪客數維持在二千萬人次左右，每次聊天八個問題計算，聊天的資訊量在1.6億則，對GPU/CPU單日同時運作的耗用量分別為19444/4861個。對應現有價格及替換生命週期假設，預計ChatGPT一年GPU/CPU成本分別在7000萬美元/778萬美元。

BDI指數第二季收漲機會高

上週(2/20-2/24)的波羅的海指數漲+64.13%，市場把BDI指數上漲的原因歸納為中國的主要城市房地產價格回升，有利於大宗商品的運輸需求，加上高度預期中國三月兩會過後將出台更多振興經濟政策，包括鐵礦砂、煤炭、穀物、鋼材以及各類金屬的運輸需求都可望增加。

儘管如此，從運價來看，除輕便型(BSI)仍有獲利外，其餘BCI、BPI等船型仍處於虧損狀態。因此筆者大膽推測，由於中國市場扮演國際乾散貨主要市場，所以兩會過後的四至六月，BDI指數易漲難跌。

從BDI指數的季Ｋ線圖資料顯示，2009年6月+132.63%、2012年6月+7.49%、2013年6月+28.68%、2015年6月+32.89%、2016年6月+53.85%、2018年6月+31.28%、2019年6月+96.52%、2020年6月+187.38%、2021年6月+60.87%等，十四年內共九個第二季上漲，64%的機率，幾乎達到一個標準差，因此大膽推測今年波羅的海指數在第二季收漲的機會頗高，可以追蹤。

散裝航運股 連28年發現金股利

新興的船隊目前共有14艘各型貨輪，包含二艘Kamsarmax型8萬1600噸散裝貨輪，八艘海岬型17萬5千噸散裝貨輪，一艘25萬噸大型礦砂貨輪以及三艘30萬噸超大型油輪。

新興的經營策略是致力於穩定的股息政策和股東投資報酬，審慎的風險管理是船舶資產置換的關鍵，只有三艘海峽型散裝輪以及礦砂貨輪採一年期長約固定租金，其餘五艘散裝輪按現貨市場浮動調整，二艘Kamsarmax型散裝貨輪和三艘油輪也依現貨市場，所以當現貨市場開始走出趨勢上漲行情時，新興的業績將會受益。

從1994年至今，新興的獲利只有在1999年出現過-0.11元，還有去年前三季EPS -0.08元，其餘都是賺錢的，連續28年發放現金股利，合計49.2元，2月24日收盤價25.7元，如果不是買在高點的話，以景氣循環股的高出低進原則，新興股價是很活潑的，敢漲敢跌。

儘管新興的EPS並不高，但如果比較自由現金流量的話，新興的自由現金流量為負的年份遠比慧洋-KY與裕民少很多，因此雖然新興給市場的感覺好像股價有點投機，但其實就經營面來說，的確是做到穩定的股息與股東投資報酬的目標。

貨櫃三雄估第二季築底期震盪

雖然SCFI運價指數依舊維持下跌趨勢，千點以下是歷史的相對低位區，在2016年時一度跌破七百點，但長期來看，千點以下的波動其實是回到疫情前的舊常態，陽明與長榮今年營運能不能獲利的重點就在長約的議價。

近期已進入年度合約運價密切商議階段，一般來說，五月底前後就會拍板定案，今年因為運能過剩，對航商議價不利，雖然航商預計將透過通膨等成本走升壓力，爭取合約價向上，但過去十二年長榮虧損四年、陽明虧損七年，造成投資圈始終揮不去貨櫃三雄可能虧損的疑慮。

有趣的是，外資從去年12月16日開始回補貨櫃三雄，雖然不是連續買，但外資轉賣為買的立場轉變，對於貨櫃三雄的股價築底走勢很有幫助。在長約議題之前，會先迎來去年現金股利案的「利多」，高殖利率概念是一定有，但是能不能符合市場預期是另一回事。

所以第二季的貨櫃三雄估計仍是築底期的震盪，散裝輪因為市場預期中國今年的GDP目標可能定在5.5%，以及未來烏克蘭的重建有了期待，第二季股價表現的機會比貨櫃輪來得大。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1175期》)