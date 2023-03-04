室內口罩解禁了！蠢蠢欲動要揮軍美妝保養品商機的和碩集團，已整軍待發。根據《財訊》報導，由晶碩光學董事長郭明棟一手操刀，成立了晶澈科技與美彤國際，分別負責平台通路建置與美妝保養品開發，要以後進者的姿態，突圍歐美日品牌大廠把持的天下。

走進新莊占地3百坪的全新辦公室，迎面而來是一排晶碩隱形眼鏡代言人的大型看板，緊接著開闊又充滿朝氣的辦公環境，讓人眼睛為之一亮，更特別的是，開放式廚房也設置其中。

網紅、攝影師⋯全靠自己養

很難想像，在電子業擁有超過30年豐富歷練的郭明棟，現在與一手培養的網紅們一起討論著如何拍攝直播。甚至經常研究韓國女子天團Blackpink的影片，想知道她們舞蹈如何讓全球粉絲著迷，韓流如何崛起。

在《財訊》記者好奇追問下得知，原來郭明棟在進入電子業之前，自己擔任過3年台視的攝影記者，當時是有張小燕、白嘉莉等大咖明星的年代。所以，郭明棟心中非常喜愛美的事物，就如同他收藏各種畫作一樣。

據國外研究機構Euromonitor報告指出，全球美妝保養品市場將於2026年上看7297億美元，換算台幣超過20兆元，目前台灣廠商市占率連1%都不到。「看似困難重重，但只要想到還有99%的市場可以挑戰，就覺得非常興奮。」郭明棟強調，美妝保養品需要生物科技與研發能力的基礎，所以他一接手之後，先從原料研發開始做起。

轉戰美妝市場 從研發做起

根據《財訊》報導，美彤國際從2021年7月開始籌組團隊，郭明棟也開始將部分的工作重心從晶碩轉移至此，之後更接任美彤副董事長。他說，「我投入第一天開始，即與工研院合作以美白與菌相平衡兩專案為主，開發台灣植萃特色專利。我們真的很認真研究，一定要先拿到國際認證，把基礎先做好再開始賣，我們不是跑短線的思維。」

在通路布局方面，郭明棟過去在推自有隱形眼鏡品牌時曾吃過多次苦頭。他回憶，沒有通路很難經營品牌，當時晶碩有產品卻苦無地方銷售，過去隱形眼鏡的銷售通路以眼鏡行為主，郭明棟找到眼鏡行要上架產品，卻因缺乏知名度，對方要求上架前要先付費做廣告，還被大殺價。