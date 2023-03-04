根據《財訊》報導，人類史上，在極短時間內爆發最多次泡沫的資產，恐怕就在區塊鏈上了。從2018年到2022年的短短5年內，就發生了ICO（初次代幣發行）狂熱、NFT（非同值化代幣）崩盤，UST穩定幣之亂，FTX交易所破產連鎖效應等；在此期間，全球數位資產市值從3兆美元，萎縮至8千億美元，衰退逾8成。如果投資人身陷其中，本錢再雄厚，恐怕也難全身而退。

《財訊》報導指出，40歲的彭進保，就經歷了這5年內暴賺，又將兩億身家散盡歸零的歷程。「我永遠記得，2018年1月我們把全球區塊鏈最火紅的量子鏈（Qtum）團隊找來台灣舉辦見面會，吸引近8百人到場，是當年幣鏈圈最盛大的實體活動；沒人知道，整個活動就靠我和我助理兩個人辦起來的。」這位區塊鏈投資老將說起當年風光的日子仍是眉飛色舞。

那一年，帥初（原名戴旭光）與Neil Mahi組成的頂尖團隊，發表了聲稱能結合比特幣、以太坊兩大主流加密貨幣優勢的量子鏈，甚至還要發射「微型衛星」，來解決比特幣與以太坊交易過於擁擠的窘境。創辦團隊的亮麗學經歷與炫奇願景，獲得阿里巴巴、百度和區塊鏈用戶的熱烈追捧，市值最高達6億美元，一度擠進全球加密貨幣第13名。在彭進保力邀下，帥初來台分享；而受到這項活動啟發，後來才有區塊鏈社群媒體「動區動趨」的成形，以及「大哥」黃立成發行祕銀幣的計畫。

傳產業務的轉行決心

頻訪洪啟淵 求得投資機會

《財訊》報導指出，在進入幣鏈圈之前，彭進保其實是個不折不扣的傳產人。因有過動症狀，他四所大學念了7年都畢不了業；之後，從事汽車零件貿易業。2015年，因緣際會接觸到加密貨幣後，他熱切地投入經營區塊鏈社群，2017年，他領著群友從天使輪或種子輪投資幣安幣BNB、柚子幣EOS、量子鏈Qtum、火幣HT等明星項目；不到兩年，他的身價就從20萬元滾到2億多元，暴賺千倍。

「我都是從初級市場看項目，ICO後就賣掉，從不在交易所等次級市場買賣，才能閃過ICO泡沫。」他透露，連老婆都是在場外交易加密貨幣時認識的。

沒多久，曾任鴻海手機ODM部門主管洪啟淵，發表了以區塊鏈為核心的去中心化物聯網架構IOEX，智慧家庭或工業環境都能適用。彭進保對此項目相當激賞，連續三個星期直接衝到洪啟淵家裡表達投資意願，差點讓洪啟淵以為彭進保是詐騙。在彭進保的全力支持下，IOEX在2019年與台北市電腦公會、北京中關村、韓國國會都做出了實際應用場景。

根據《財訊》報導，2019年9月，IOEX正式ICO，半年內價格就翻了五倍。不過，彭進保發現自己其實與純技術出身的IOEX團隊理念不合，便悄悄抽身，轉而經營去中心化交易所。2020年他在新加坡發起數位資產交易所CyberBank，6、7個人就做到全球前九十幾名。

NFT熱潮彭進保也無役不與。他回憶，20年GameFi（邊玩邊賺的區塊鏈遊戲）大紅，玩遊戲賺NFT蔚為風潮，他在Cyberbank推出大媽幣（Dmoon），因延續狗狗幣（DOGE）的迷因神話而暴紅，價格一度在次級市場拉了1百倍，他也趁勢賣出30萬盒NFT神祕盒。