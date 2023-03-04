一名在電腦軟體公司擔任業務的吳姓男子，2021年底與有負責業務往來的公司一同聚餐，見女OL的主管喝醉，好心幫忙她攙扶酒醉的主管去搭計程車，沒想到主管離去後，吳男竟在暗巷中起色心，抱住OL狂親，嚇到對方報警提告；法官依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處吳男有期徒刑4月，可易科罰金。

據判決書指出，吳男與女子任職於不同公司，雙方公司有業務往來，2021年12月30日晚間，2人與其他公司同事在北市某羊肉爐聚餐飲酒，因女子主管酒醉欲返家，吳男便協助該主管通知代駕，並與女子一同攙扶該名主管搭車。

沒想到主管離去後，吳男進趁機在巷口從正面環抱女子並親吻對方臉頰、嘴唇，女子不甘受辱，報警提告。

法庭審理時，吳男坦承犯行並當庭向女子道歉，不過至今未賠償女子或徵得其諒解。

法官審酌吳男僅因一時衝動，乘女子不及抗拒而對其性騷擾，顯欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，更造成女子心理傷害，行為實屬不該；考量其並無任何犯罪前科紀錄，素行良好，依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處吳男有期徒刑4月，可易科罰金。

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