美國持續加碼打壓中國電信設備大廠華為，美國2019年把華為列入貿易黑名單，更進一步停止核發美國企業供貨的許可證後，再傳出拜登政府對華為的禁令恐再擴大至較舊的4G產品。日媒則撰文指出，此次MWC（全球行動通訊大會）在西班牙舉行，但華為受到美國政府制裁影響，沒有發布新產品，此外，通訊業務更有可能因此受到打擊，報導稱華為似乎還沒有找到活下去的落腳點。

根據日經中文網報導，為了避開美國制裁的影響，華為在2020年11月出售低價手機品牌榮耀，華為銷售額在2020財年達到頂峰之後轉為下滑，2021財年，包括占總體5成以上的智慧手機在內銷售額，下降到上一財年的一半。

報導指出，華為正通過調整業務結構，阻止銷售額下滑，該公司2022財年的銷售額約為6369億元人民幣，與上一財年持平，而美國似乎是看透了華為的經營改善，要再次實施制裁。

有外媒指出，美國政府不僅禁止企業與華為直接交易，還禁止給華為供貨的第三國企業向華為出口，美商英特爾及高通的出口許可也可能被取消，將對華為「造成嚴重的打擊」。日經則分析，作為華為經營基礎，占其總銷售額4成以上的基地台等通訊業務有可能受到打擊。

報導提到，如果美國全面禁止華為包括4G產品的出口，恐造成嚴重衝擊，美國制裁華為時間很快就要4年了，但華為似乎還沒有找到活下去的落腳點。