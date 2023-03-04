俄烏戰火爆發後，印度趁著西方禁俄羅斯石油之際，逢低價大量買進俄油，甚至美國也曾就此事警告過印度。然去年12月，俄油限價60美元的制裁出台，美國官員透露，印度一直以低於上限的價格買進俄油，拜登政府相當滿意。

外媒報導，美國國務院官員表示，拜登政府將持續與印度官員討論購買俄油事宜，但目前為止，印度都以遠低西方對俄油的價格上限進口，這讓拜登政府很滿意。

官員指出，美國及印度持續就購買俄油進行討論，在此之前，華府極力切斷俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭收入。官員說，「印度購買遠低於上限的便宜原油，這對其經濟和石油市場的穩定都有利」。

過去幾個月中，印度大量購買俄羅斯便宜俄油，而在戰爭爆發以前，印度很少進口俄油，如今反成為俄羅斯大客戶。

印度大買俄油的行徑曾引來美國反彈，當時美方曾告誡印度不要買的太過分，別趁著美國民眾負擔高燃料價格時，從低價俄油牟利。此外，去年12月針對俄油的限價措施上路前，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示樂見印度買俄油，即便高於限價也可，「但前提是不要使用西方保險、金融及海事服務」。