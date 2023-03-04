《日經新聞》日前報導稱「9成退役軍官赴陸出賣情資」，引起軒然大波，退輔會主委馮世寬，更氣得大罵「放他X個屁」。對此，前立委郭正亮提到，台灣過去有3位本省籍國防部長（湯曜明、陳肇敏、蔡明憲），因此報導與事實嚴重不符，他更指出，這系列的報導，是兩位《日經新聞》駐台記者寫的。
郭正亮昨（3）日在政論節目《新聞大白話》表示，《日經新聞》的「退役軍官出賣情資」是出自一系列報導，且它也並不是要寫台灣局勢，而是因日本國內現在有人在主張「台灣有事，日本也有事」，所以要調查並了解台灣的狀況。
郭正亮接著說，該篇報導認定，有許多退役國軍將領去大陸交換情資，總統蔡英文也沒辦法「搞定」外省軍人，並且在第四篇報導中指出，台北市長蔣萬安人氣不錯，且國民黨的士氣也在重新回流、台灣對陸強硬態度正在淡化。郭正亮判斷，這系列報導的基調，就是希望日本不要去淌兩岸局勢的混水。
郭正亮直言，由於台灣過去有3位本省籍的國防部長（湯曜明、陳肇敏、蔡明憲），因此報導嚴重與事實不符。他也指出，詭異的一點是，《日經新聞》的這系列報導，是兩位該新聞駐台的記者寫的，他們怎麼會錯的這麼離譜？而又是誰「餵」他們消息的？
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。