《日經新聞》日前報導稱「9成退役軍官赴陸出賣情資」，引起軒然大波，退輔會主委馮世寬，更氣得大罵「放他X個屁」。對此，前立委郭正亮提到，台灣過去有3位本省籍國防部長（湯曜明、陳肇敏、蔡明憲），因此報導與事實嚴重不符，他更指出，這系列的報導，是兩位《日經新聞》駐台記者寫的。

郭正亮昨（3）日在政論節目《新聞大白話》表示，《日經新聞》的「退役軍官出賣情資」是出自一系列報導，且它也並不是要寫台灣局勢，而是因日本國內現在有人在主張「台灣有事，日本也有事」，所以要調查並了解台灣的狀況。

郭正亮接著說，該篇報導認定，有許多退役國軍將領去大陸交換情資，總統蔡英文也沒辦法「搞定」外省軍人，並且在第四篇報導中指出，台北市長蔣萬安人氣不錯，且國民黨的士氣也在重新回流、台灣對陸強硬態度正在淡化。郭正亮判斷，這系列報導的基調，就是希望日本不要去淌兩岸局勢的混水。

郭正亮直言，由於台灣過去有3位本省籍的國防部長（湯曜明、陳肇敏、蔡明憲），因此報導嚴重與事實不符。他也指出，詭異的一點是，《日經新聞》的這系列報導，是兩位該新聞駐台的記者寫的，他們怎麼會錯的這麼離譜？而又是誰「餵」他們消息的？