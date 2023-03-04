中國大陸電信龍頭企業華為遭美國制裁至今已有3年，但去年財報顯示，態勢逐漸好轉，不過據美媒報導，拜登政府目前考慮撤銷向美企發放對華為出貨的許可證，除當前已停止出口的5G產品外，禁令再擴大至較舊的4G產品。對此，前立委蔡正元2日指出，美國是為了保護蘋果，才持續加大力度。

蔡正元提到，蘋果現在變成一個無法多角化拓展的企業，如果主要產品手機再被華為打垮，對美國來說是一個很大的損失，「所以蘋果的事就是美國的事，美國的國家安全，就是蘋果的商業安全，且美國是一個資本主義國家，蘋果一年能賺很多錢。」

另外從現在的經營情況來看，蔡正元分析，華為已經挺住美國的打擊，開始要重新出發。但他也示警，美國打擊華為不只在手機上面，軟體跟其他部門也做出全面性的封鎖，但華為有個特色，就是中國大陸舉全國之力相挺。「一個國家的力量是一個企業發展的基礎，同樣的企業發展會帶動國家的發展。」

蔡正元表示，美國現在打不垮華為的5G產品，所以將打擊目標鎖定在4G領域，然而這樣也會衝擊到高通等晶片製造廠商。另據《華爾街日報》報導，撤銷現有許可證可能會對美國晶片製造商帶來重大影響，美國晶片業者相當憂心，擴大華為禁令將減少美企用於研發的資金收入，此舉對美國工業發展相當不利。