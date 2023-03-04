國發會1日公布1月的景氣燈號，還是代表低迷的「藍燈」，這也是連續第三個月出現藍燈，經濟發展處長吳明蕙則指出，目前國內景氣的訊息是「好壞參半」。入口網站《Yahoo民調》3日針對行政院推出的「疫後特別預算案」，及普發現金6000元能不能幫助台灣經濟好轉，發起網路投票。

截至3日晚間11時45分，有1800人參與該投票，對於「你認為政府推動疫後特別預算案有助於提振經濟嗎？」的提問，認為「幫助很大」的網友僅僅只有3.1%、抱持「還算有幫助」的民眾占12.2%、認為「幫助不大」的人高達37.6%、覺得「完全沒幫助」的參與者占35.3%、剩下11.8%是「不知道、沒意見」。

另對於「景氣連閃3藍燈，你的消費行為會有所改變嗎？」有51.4%的民眾表示「會，趨於謹慎」、認為自己「會，更加大方」占6.3%、有34.8%的網友則抱持「不會，維持現況」、最後「不知道、沒意見」占7.5%。

財政部日前曾表示，「全民共享經濟成果普發現金」主要是應對美中貿易戰、俄烏戰爭等國際政經變局，導致通膨壓力不斷上升與全球經濟衰退風險，但從上述數據可以看到，對於政府推動疫後特別預算案有助於提振經濟，投下「完全沒幫助」跟「幫助不大」的人已超過7成。