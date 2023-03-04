轉個彎破產了！有男子在網上分享2張照片，其照片拍攝地點位於台中市南區文心南路上，照片中有名婦人騎著機車，疑似在轉彎時，不明原因將運載的蛋撒在地上，超過50顆蛋破裂蛋液流出，由於柏油路溫度較高，有些蛋液還疑似被煎成半熟；對此，網友無奈嘆「哇！偏偏在這時間點」、「轉個彎破產了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳2張照片，從照片中可見，拍攝地點位於台中市南區文心南路上，有名婦人騎機車載著一籃蛋要轉彎，但不明原因超過50顆蛋竟然灑落在地面，由於柏油路上溫度較高，也可看見流出的蛋黃與蛋白液體疑似被煎成半熟；對此，原PO也在貼文寫下「完了！BBQ了...」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「地熱煎蛋，你們不懂啦」、「都是錢欸」、「完了，又少了一個雞蛋大富翁了」、「蛋蛋的哀傷」、「損失慘重」、「哇！偏偏在這時間點」、「有的還沒破，趕快撿起來，洗一洗還可以煮茶葉蛋」、「在地煎蛋」、「阿嬤就是狂」、「天氣熱的話，順便蒸一蒸吧」、「煎起來，瓦斯費都省了」、「轉個彎破產了」。