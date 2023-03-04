百萬網紅「Joeman」(九妹)跟知名超商推出的7款聯名商品，販賣一個星期多，受到許多網友質疑：「售價偏高」、「食物味道不佳」等等，對此，Joeman發了18分鐘多的影片表示：「我真的不是割韭菜啦！」，並解釋規劃食品時的種種考量。

Joeman今(3日)在影片開頭就表示，超商的東西有經過SGS第三方認證，並曬出相關檢驗報告，接著提及被貼上即期商品貼紙的商品，其實都賣得很好，他表示自己有拿到銷售數據，不過涉及商業機密不得公開。Joeman說道，他有跟超商確認，食品有報廢的狀況，但數量不多，也說他沒有要求超商幫忙塞貨。

此外，Joeman表示，食物好不好吃很主觀，但他認為若拿跟便利商店推出的聯名商品，跟路邊攤販貨或小吃店相比，「有點強人所難啦」，因此希望大家用「便利商店好吃」的標準來看待。

不過，Joeman承諾接下來會持續改進，包括換包裝及產品名，預計三月下旬或4月初陸續出貨，此外，針對奢華飯糰，Joeman坦言有許多人質疑，「為什麼沒有干貝沒有蝦？」，他表示，商品確實有被干貝跟蝦做成醬，包進飯糰裡，但可能因為干貝拆成塊，外觀沒有那麼明顯，因此未來會透過抽測作出改善。

最後，他表示很多人見到，部分產品以前賣49元，現在卻賣到59元，質疑自己抽走10塊價差，對此，Joeman澄清沒那麼多，「賣這些東西，我是得到分潤的」，並透露跟超商合作的動機，算是一種解成就又覺得很酷，充滿了挑戰性，為什麼不做，「當然有賺到錢，可是不是我賺不到的錢，它不是一個天價。」