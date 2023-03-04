鄭仲茵和陳冠霖過去有過一段婚姻，但當時離婚鬧得難看，多年過去，最近又因女方受訪時提到女兒滿20歲，沒和父親見過面，而她未換手機，而是對方沒主動聯繫，此言論引發陳冠霖不滿，反控鄭仲茵搬弄是非、一再消費他，並還原離婚真相，對此，鄭仲茵深夜也發千字文反擊了。

鄭仲茵表示她婚後長期遭到慣性的言語、肢體、性、暴力，在泰國蜜月時，懷孕5個月的她身體極為不適，但陳冠霖卻和團友喝到爛醉，「回到房間還要身體不舒服的我滿足他」，之後還被陳冠霖用電話筒敲、酒瓶捅，枕頭悶住臉，「當我要打開二十幾樓窗戶時，他終於哭著抱著我跟我道歉」。

事後陳冠霖親筆寫下悔過書，孰料之後仍故態復萌，持續飲酒作樂、言語暴力、肢體暴力，才有了KTV事件，而雙方也鬧上法庭，最後是對方長輩向她道歉，她才答應和解，「所以哪來的我被判刑了才急著和解？根本是連法官都沒見到！」

她更怒控20年間遭陳冠霖職場抹黑，「到底是誰不斷的利用社群媒體討拍傷害誰？是誰告訴電視台製作單位絕不跟我同檔的？ 是誰在職場上不斷抹黑人設、攻擊、霸凌我的」，因此她決定不忍了，真實說出情況。