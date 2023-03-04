男星屈中恆踏入演藝圈超過30年，演出作品橫跨電影、電視和舞台劇，戲外和老婆Vicky(童秀娟)生下4名女兒，生活過得非常幸福，沒想到日前Vicky上節目時，竟透露情人節跟屈中恆吵到一度想離婚，坦言老公沒給她「愛的感覺」，並透露其實自己在家中有個壞習慣，讓屈中恆非常困擾。

Vicky在《11點熱炒店》表示，她是個很注重儀式感的人，情人節當天，一起床就在等老公說「情人節快樂」，坦言「只要這句就夠了」，卻未能如願，直到下午上班時，才自己忍不住先開口：「情人節快樂」，結果屈中恆只揹著包包，淡淡回了句：「情人節快樂」就離去，讓她非常生氣，因此錄影前2天，還跟屈中恆大吵，「吵到想離婚了，因為為什麼都沒有給我愛的感覺」，而屈中恆聽完老婆的話後，在節目認錯：「因為我是非常不浪漫的人。OK是我的錯。」

抱怨完老公，Vicky接著自爆在家中的壞習慣，她表示自己上廁所或洗澡，喜歡把水力開到很強，或者有時候蓮蓬頭沒關好，結果屈中恆一踏進去就會大叫：「怎麼又是這樣！」，導致她後來都會很謹慎，檢查用過的東西有沒有殘留的水，對此，屈中恆表示，因為家中幾乎是女生，乾脆自己也坐著小便，但常發現馬桶蓋上都有水，大嘆：「你知道那個感覺有多差嗎？」，並說Vicky確實改了一陣子，但最近老毛病重犯，讓他百般無奈。