陳勢安近日釋出新歌〈More Than Friends〉MV，是一首酸中帶甜的告白曲，陳勢安說：「很適合友達以上、戀人未滿的人聽，希望大家可以勇敢地踏出那一步。」而這次MV除了埋伏彩蛋、串聯前兩首MV之外，還邀請了特別嘉賓共同參演，這位嘉賓不是女主角而是兩隻可愛的「兔子」。

拍攝當天陳勢安第一次與兔子近距離相處，為了讓兔子有安全感，他暖心將兔子抱在胸懷，沒想到竟當場被兔子咬了一口胸肌，讓他嚇了一跳，直說：「我今天才長知識，知道兔兔是會咬人的！」逗趣的互動為片場增添不少歡樂氣息。

而他將在19日舉辦「連輸入法都記得你」演唱會，目前僅剩下將近兩週時間，陳勢安透露每天在工作前都一定會到健身房報到，持續加強體能訓練，讓身體維持最佳狀態；另外，除了基本的歌唱練團之外，他也正緊鑼密鼓地準備舞蹈表演，希望能帶給歌迷精彩又特別的演出內容。