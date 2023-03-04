總統蔡英文3日深夜發文表示，南投立委補選4日登場，但這幾天國民黨到處掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，這不是事實。（圖取自蔡英文臉書）

《全民防衛動員準備法》將16歲以上學生造冊，引發爭議。總統蔡英文3日深夜發文表示，南投立委補選4日登場，但這幾天國民黨到處掛布條稱「票投民進黨，孩子上戰場」，這不是事實，我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。此外，她想在最後時刻拜託當地鄉親，明天出來投票，支持民進黨1號候選人蔡培慧。

總統蔡英文臉書全文：

明天南投立委補選就要投票了。但是，這幾天，國民黨在地方上掛了很多布條，說「票投民進黨，孩子上戰場」。

我必須說，這完全不是事實。

我們不會讓孩子上戰場。這是國民黨刻意的誤導人民。我們在做的是，讓國防更強，讓想要侵犯台灣的人不敢輕舉妄動。

這幾年來，我們做了很多國防改革，全世界的民主國家也越來越支持台灣。我們有決心，要讓台灣提升自我防衛的能力，讓我們的朋友，對我們更有信心，更支持我們。

更重要的是，我們彼此之間，也要互相團結。我們的國軍，這幾年來各方面不斷精進，戰力越來越堅強，也越來越受到民眾的支持。國軍全力守護台灣，全力守護人民，我們也要對有國軍有信心。

只要我們越堅定、越團結，世界就會越支持台灣，台灣也就會越安全。

選舉是為了要選出可以照顧大家的人，爭取更多的資源給南投。這個人，就是蔡培慧。

在還能拉票的最後幾個小時，我要再一次拜託大家，明天出來投票，支持正派、清廉、專業，真正愛家鄉的1號蔡培慧。