日本知名遊戲《寶可夢》，其動畫版推出25年來，主角小智帶著皮卡丘冒險的故事，深受大、小朋友喜愛，然而隨著他在最終章《目標成為寶可夢大師》奪下世界冠軍後，下個月將開啟全新故事，昨(3日)官方上傳海報，主角變成少女莉可和少年羅伊，好在皮卡丘仍有出現，還帶著一頂艦長帽，非常可愛。

海報中，可見兩位主人翁身邊，除了新款遊戲《寶可夢 朱/紫》的御三家：新葉貓、呆火鱷、潤水鴨，還有新舊寶可夢們出現，而最受矚目的皮卡丘，則酷酷地雙手抱胸，名字叫「機長皮卡丘」，據悉，牠已變成畫面右上角中，騎著噴火龍的新角色弗里德博士的夥伴。

此外，海報內文預告新一代《寶可夢》將在4月14日，於日本當地播出，首集將播一個鐘頭，不過，粉絲們見到小智不見了，心情仍難掩失落：「這隻皮卡丘看起來很開心，可惜缺了小智」、「他引退還是讓我很難過，畢竟他跟皮卡丘是代表角色」、「還我童年回憶，無法接受更換主角」、「看了很不習慣呀」。

事實上，寶可夢官方去年底就預告，今年1月播出的12集《目標成為寶可夢大師》，即為小智的最終旅程，還在劇情中安排初代夥伴小剛和小霞，以及幾乎每集必出現的死對頭「火箭隊」，據悉，最終篇已播至第7集，3月24日將播出最後一集。