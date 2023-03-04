美國今天宣布對烏克蘭提供4億美元新軍事援助，供應烏軍不同類型彈藥。

法新社報導，美國國務院聲明指出，「這次軍援包括用於高機動性多管火箭系統（簡稱海馬士，HIMARS）和榴彈砲的彈藥，烏克蘭正使用這些武器防衛自己。」

此外，這次軍援還包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）彈藥，以及用於渡河的裝甲架橋車（Armored Vehicle Launched Bridges）使用的彈藥等。

自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，美國即帶頭促請國際援助烏克蘭、迅速建立國際聯盟支持基輔，並協調數十國對烏援助。

基輔一直請求援烏若干武器項目，但國際支持者遲遲不肯提供，包括愛國者防空系統（Patriot Air Defense System）和先進重型坦克等，儘管這些武器最終承諾供應，但西方國家的戰鬥機等項目迄今仍未鬆口。

支持烏克蘭的國家正在訓練烏軍，如何操作這些即將供應的武器系統。（譯者：徐睿承）1120304