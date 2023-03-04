【愛傳媒游文玫專欄】3月2日中華文物學會舉辦《寫盡繁華－晚明文化人王世貞與他的志業》故宮博物院觀展活動，展覽的主人翁王世貞是明代重要的史家與文學家，22歲便考上進士，但卻在34歲時遭遇巨變。根據筆記小說記載，嚴嵩父子想要「清明上河圖」，暗示王世貞父親王忬為他找畫。王忬請畫師黃彪仿作「清明上河圖」進獻，嚴嵩將其視為收藏書畫之冠。但後來裝裱匠湯臣向王忬索賄不成，踢爆此為偽畫，嚴嵩大怒，藉故誣陷王忬問斬；此一「因畫致禍」的故事還有另一個版本：王忬其實根本不知道他送給嚴嵩的「清明上河圖」是偽畫，反映明代的「偽畫」滿天飛的怪象。

父親王忬慘遭陷害後，王世貞留在家鄉，從事著述、遊歷、交友、賞鑑等活動。他擁有不少收藏，對造園、書畫、古籍、陶瓷、緙繡到珍玩等，都有深入涉獵，幾乎涉及當時所有的文化領域，成爲十六世紀下半文化界的領袖人物。

進入展場就見到作品「明 蘭陵笑笑生撰；清 張竹坡評《皇鶴堂批評第一奇書金瓶梅》」，《金瓶梅》在付印後，許多人爭相目睹，金瓶梅中所標示的作者爲蘭陵笑笑生，長久以來，笑笑生的眞實身份一直是未解之迷。不過，這本奇情之書於晚明問世之後，許多人堅信故事出自王世貞之手。推测的基礎來自於王世貞對嚴嵩一家的怨恨，認爲王世貞經由小說的撰寫，以達到嘲諷及批判嚴氏家族的目的。當中，經由描述西門慶與蔡太師所形成的腐敗官僚，暗指嚴嵩一家違背禮法的政治作爲。而不管《金瓶梅》是否為王世貞所作，王世貞著作《嘉靖以來首輔傳》中的「嚴嵩傳」，是嚴嵩「奸臣」形象的定型之作。此後歷代史家都將嚴嵩打為「奸臣」，王世貞等於用史家之筆為父親報仇。

王世貞長年收集書畫，更喜歡對收藏進行深人的研究，是收藏家也是藝術史學家，他將山水畫的歷史，依時代分成五個變化階段的洞察，提出「畫史五變」的主張，將繪畫風格演變置人歷史框架中，見解獨到，與今日以時代風格瞭解山水畫的發展頗有異曲同工之妙，至今仍有其影響。

最特別的是王世貞熱愛園林，生平將不少的資產投注在開林的建造上，王世貞名滿天下的「弇山園」（初稱小砥園），引領江南築園風氣，也帶動園林旅遊賞鑑風潮，除了提倡旅遊外，他也帶著畫家一起出行，創造出兼具史料價值的新型態紀遊圖册。

全面制霸文藝界的王世貞，幾乎擁有點石成金的能力，只要經過他的首肯權威認證，幾乎沒有不蔚爲風尚，而故宮博物院豐富的典藏恰可展現王世貞的一生志業，本展《寫盡繁華》分一檔、二檔，是根據王世貞的人生與論述展出相關畫作與工藝品，形成「國寶圍著王世貞轉」的展覽主軸。第二檔的國寶包括《五代梁 關仝 秋山晚翠》、《宋 范寬 臨流獨坐圖》、《宋 夏圭 觀瀑圖》、《晉 王羲之 快雪時晴帖》、《北宋 汝窯青瓷水仙盆》與《明 王世貞 嘉靖以來首輔傳》。

展期：2022-10-05至2023-03-21

地點：國立故宮博物院北部院區 第一展覽區

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

照片來源：作者提供。

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