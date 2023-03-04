醫師社會地位高，收入羨煞一般人，更被外界認為女友任君挑，但就有一名網友表示，自己哥哥33歲，目前月收32萬，卻單身至今，連戀愛都只談過2次，說出原因後遭網友罵翻，要他們家別出來害人。

網友在PTT女性版發文「33歲單身男醫師有這麼搶手？」，他表示哥哥是台大醫學系畢業，身高體重176/70，並非同性戀，自從自己結婚後，爸媽就不斷逼婚哥哥，而哥哥對戀愛一竅不通，過去只談過2次戀愛，到現在33歲了還是單身。

原PO表示，哥哥去年出頭天，月薪從12萬狂漲到32萬，才下定決心花6萬報名聯誼，結果遇到許多主動的30歲女性向哥哥發動攻勢，甚至有追蹤破千人的護理師邀約，讓哥哥人生第一次覺得自己這麼搶手，「明明以前女生都超難追」。

文章曝光後引起鄉民熱議：「醫生怎麼可能單身這麼久」、「通常醫生剛進醫院就一堆護理師找聯誼，還需要去相親？」、「醫師到33歲還單身，一般都是長相太...」、「上好物件不能讓他溜了，大概是這種感覺」、「醫師只要長的正常都不可能沒對象吧」。

原PO進一步解釋，父母是體育系老師出生，對哥哥對象條件相當嚴格，禁止找護理師交往，還要求要有一定學歷，怕生出笨小孩。此話一出慘遭砲轟：「笑死，原來是個媽寶」、「媽寶就不要出來害人了」、「念醫科的女生通常頭腦好思想又前衛，誰受的了婆家這樣管」、「笑死，要求學歷好，結果你通篇錯字，這就是聰明人？」、「體育系父母還敢嫌別人智商，哪來的優越感」、「媽寶就乖乖去跟媽媽戀愛吧」、「甚麼噁心的刻板印象」、「你媽當體育老師，哪來的自信嫌棄護理師」、「真相出來了，問題都出在你們這一家」。

此外更有住院醫師出面質疑原PO是否編故事：「台大R薪水12萬？先報是哪一科，現在young V(剛升主治醫師)都在20萬掙扎，要30萬除非出去自己開業」、「光披上白袍那刻，就算長得歪七扭八，都會有婆婆媽媽介紹，要是長正常點，還會多幾段桃花，越看越唬爛」。