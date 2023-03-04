2024年總統大選，國民黨以新北市長侯友宜呼聲最高。侯友宜雖未鬆口，但傳出侯友宜幕僚已經在尋覓副手人選，並開出「女性、專業、留美」3項條件，國民黨立委李貴敏剛好符合相關條件。李貴敏回應稱，沒有被侯友宜及其幕僚徵詢。國民黨發言人李明璇3日則對此表示，她以黨中央的立場來看，其實沒有聽到這樣的消息。

針對2024總統大選，資深媒體人尹乃菁3日在政論節目《少康戰情室》中表示，她在廣播節目中訪問李貴敏，因為侯友宜還沒宣布，所以李貴敏當然就是否認；不過，有意思的是，放出來的條件「專業、女性、留美」，就是侯友宜非常需要的。李貴敏也是Baker＆McKenzie（萬國通商）合夥律師，所以國際談判經驗很多，另外，她的爸爸也曾經是侯友宜的長官。

國民黨發言人李明璇表示，看到侯友宜尋覓副手的消息，她以黨中央的立場來看，其實沒有聽到這樣的消息，今天具體說是李貴敏，但連李貴敏也出來說，她看到新聞才知道。李明璇認為，現在整個看下來，侯友宜最被看好，但現在卡在一個問題，就是民進黨早就已經在整理了一些材料，準備要攻擊他是落跑市長。不過，落跑這一招，對他應該不會有太大傷害，但若侯友宜一旦宣布，民進黨側翼的抹黑效應，時間一拉長，恐會傷到侯友宜，所以選舉需要一個非常周全的考量。

前民進黨立委沈富雄不禁直言，侯友宜就是步調很慢，有人忍耐不住了。但是有人像侯友宜累積一生的功業到這個程度，要選個總統，還被講一些有的沒有的，這也是國民黨建黨以來，少見的現象