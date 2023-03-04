北市萬華康定路上的鑽石大樓，過去就是特種行業及風化區的聚集處，而這樣的私娼文化或許會隨著都更計畫走入歷史，卻也同時讓是否要設立性專區的議題浮上檯面，但台北市議員應曉薇則認為萬華的紅燈區已是黃昏產業，相關業者都已外移，現階段北市也不可能設立性專區。

本刊調查，該都更區域除去少數不同意或未表達意願的地主戶外，表示同意進行都更的地主戶在統計前期就高達8成。應曉薇也向本刊證實，康定路鑽石大樓週邊確實有都更計畫正在進行，不過因為都更範圍重劃，同時又包含地藏庵與青草巷等古蹟建築，相關計畫程序仍在重新審核中，預計最快2、3年內就能通過施行。

鑽石大樓屋齡40年，是地上11層、總戶數137戶的老舊社區大樓，對面即是老松國民小學，而週邊的廣州街、西昌街及桂林路巷弄內除了有近百家、50年歷史的茶室外，還有數不盡的私娼租住其中。

隨著萬華性產業中心「鑽石大樓」將要都更，可能打散週邊的紅燈區，台北市是否可能藉此契機設立全國第一個性交易專區，也成為附近居民私下議論的焦點。

立法院2011年修訂《社會秩序維護法》，明定各地方政府得設性交易專區，在專區內進行性交易「娼嫖不罰」，反之皆罰，但法規修正至今，儘管各地都有民意代表在競選期間主打設立性專區政策，最終仍是雷聲大雨點小，台灣至今仍沒有合法性專區，只要被逮到就是娼嫖通通慘，一併被警方送辦。

康定路一帶暗藏許多應召站，讓萬華分局抓不勝抓。（圖／本刊攝影組）

有資深刑警透露，性專區的設立其實有助於維護地方治安的平穩，肯定是利大於弊，何況性產業自古就有，幾乎不可能根除，有關單位單方面強力驅趕，只會造成性產業轉為地下，製造更多浮不上檯面的事情，「這是所有人都知道的事情，但問題就出在沒人敢設。」

他表示，性專區的設立至少法規已經通過，如果真的能夠設立，才能有秩序的管理，將所有業者登記在冊，至少第一時間就能避免逼良為娼或販賣人口等問題。而將相關業者全數集中一起，除方便管理外，也能要求業者在設備與健檢部分須符合政府法規，更能以政府名義對其課稅，增加收入來源，一方面也可達到業者間互相監督的作用。

他強調，至今沒人敢設性專區主要原因仍在於擔心「房價」往下掉，只要執政者或相關單位有人能想出辦法，讓性專區成立後可以穩住房價，或是針對附近居民給出回饋金，那麼選址問題一定可以解決。

本刊調查，都更承包建商在規劃之初，本欲將低樓層作為事務所來使用，不過卻引發地主戶擔心，強調該區周邊是萬華地區紅燈戶的聚集地之一，長期下來不僅造成居民困擾，更使許多產業與建商卻步，不少樓層更都被樓鳳性產業所佔據，建商若再將低樓層規劃唯一般事務所，恐怕只會造成樓鳳盤據，無法讓真正「合法」的產業進駐，抹煞都更的美意。更有地主戶直言，希望周邊的攤販與相關紅燈區性產業都能藉此機會移到其他「較沒落」的地方，全力發展龍山寺周遭觀光。

台北市議員應曉薇表示，萬華的紅燈產業目前已成為夕陽產業，不需要再特別設立性專區。（圖／報系資料照）

台北市議員應曉薇也對此回應表示，台北市不會設立性專區，也不考慮設立性專區。她解釋，萬華紅燈區已經是黃昏產業，相關人士也都已經陸續轉移，並不需要再特別去標榜性產業，讓民眾將性產業與萬華有掛勾。

而選前主打設立性專區議題的嘉義市議員「顏色不分藍綠支持性專區田慎節」被問到相關意見時，則以這是萬華區相關事務，目前她主要專注在嘉義市政上，不方便多做評論，婉拒回應。

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