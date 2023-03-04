台中市后里區智生路的一處民宅今（4）凌晨2點26分發生火警，總共3人受困，3人送醫均不治。(宋原彰翻攝)

后里區智生路一處民宅今凌晨發生火警，消防局陸續救出4名，其中3人救出時分別送往豐原署立醫院、大甲光田及李綜合因傷重送醫不治。（翻攝照片）

后里區智生路一處民宅今凌晨發生火警，消防局陸續救出4名，其中3人救出時分別送往豐原署立醫院、大甲光田及李綜合因傷重送醫不治。（翻攝畫面）

后里區智生路一處民宅，今天凌晨2時許發生火警，消防局獲報後出動后里、外埔、豐原及豐南消防分隊前往救援，屋內陸續救出4名，其中3人救出時分別送往豐原署立醫院、大甲光田及李綜合因傷重送醫不治，1名傷者送往署豐轉送中山醫院救治中。

台中市消防局於今天凌晨2時27分，受理后里區智生路住宅火警，派遣第五大隊、外埔、后里、豐原及豐南等4個分隊，共出動消防車15輛、救護車6車次，人員50名前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。現場為透天3層RC建築，火勢於2時43分控制，3時03分撲滅。

消防局於2時51分救出大兒子44歲，載送豐原醫院轉送中山醫院救治。3時5分救出68歲的阿公OHCA，由豐原91載送豐原醫院。3時13分救出第2名受困者65歲的阿嬤載送大甲光田醫院。3時18分救出第3名受困者22歲的孫子由外埔91 載送大甲李綜合醫院。

消防局表示，另2樓3位及3樓1位民眾，自行脫困，起火原因由火調人員調查釐清中。