受強輻射冷卻影響，今晨氣象局發布新竹、苗栗、南投、花蓮低溫特報，今晨最低溫在新竹寶山鄉9.6度，氣象專家吳德榮表示，今天微弱雲系掠過，北方，北部、中南部好天氣，東部偶有局部短暫雨，明天至周五氣溫逐日回升，注意夜間、清晨強輻射冷卻作用，氣溫降得很低。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天到下周五（4至10日）無強冷空氣，且水氣偏少、夜間晴朗、靜風，伴隨強輻射冷卻作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。明、後（5、6日）清晨部分縣市仍有「極低溫」發生條件，雖然日出後氣溫很快回升，還是應注意。

吳德榮表示，今（4日）微弱雲系掠過北方，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；晚起迅速好轉。北部氣溫11至22度，中部11至27度，南部11至30度，東部10至26度。

吳德榮說，明起至下周五（10日）各地晴朗穩定；氣溫逐日回升，白天北舒適、南微熱，夜間強輻射冷卻作用，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大，早出晚歸、應注意衣著調適。