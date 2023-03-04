青春期男女對性很好奇，一名女網友分享，小時候都是一邊看維基百科一邊自慰，如今長大以後很好奇是否有其他人也是這樣，引起網友熱烈討論，不少人看呆直呼，這太強了；也意外釣出一票有同樣經歷的網友喊＋1。

一名女網友日前在Dcard上分享，維基簡直就是開發她的老師，小時候怕手機中毒而不敢上成人網站看謎片，所以就上維基百科查人體資料，一邊吸收人體與性相關的知識，一邊自慰，不知道有沒有人也是這樣做？

貼文讓不少網友看傻，「怎麼做到的」、「大腦是最大的性器官」、「我以前是看報紙，就知道有多腥羶色了」、「維基竟然還能這樣用，我不太想長這種知識」、「是個狠人」、「原來想像力真的可以是超能力」。

令人意外的是，竟有不少網友有著同樣的經歷，「天啊，居然找到跟我一樣的人，小時候對性知識很懵懂，記得以前光是在維基上看個愛撫的定義就臉紅心跳，還會找色情小說來看，甚至於會直接高潮」、「+1，我小時候會特別找那種希臘神話的雕像的維基百科來尻」、「雖然有夠好笑，但我是欸 （舉手）！開無痕查詢關鍵字、閱讀條文，並把所有詞目的超連結點一遍，莫名就……。」

此外，也有網友分享，小時候都是看健康課本、社會課本上的正妹或是購物頻道的內衣模特兒來打手槍。