《日本經濟新聞》近日稱，我國有9成的軍官退役後前往中國大陸，以提供國軍情報換取金錢，引發極大爭議。桃園市長張善政昨(3)日強調，不能對這種污衊式的報導默不吭聲，並舉兩事喊「桃園人對國軍的感情特別深」，許多網友對此狂讚。

張善政昨在臉書發文指出，日媒以謠言中傷國軍，包括他等許多國人同胞都同感憤慨，「我們不能對這種污衊式的報導默不吭聲，必須予以嚴正譴責」。

張善政提到，桃園人對國軍的感情特別深，過去深入大陸執行高空戰略偵察的黑貓中隊，總部就在空軍桃園基地；在龍岡，滇緬孤軍後裔形成的聚落，不僅標誌著人民對自由的追求，也是桃園特殊的文化風景。此外，桃園更是陸軍的重要駐地，陸軍司令部、負責拱衛首都的第六軍團指揮部；培育國軍人才的陸專學校、化生放核訓練中心、通信電子資訊訓練中心，都位於桃園。

張善政強調，桃園人很榮幸能給這群勇士最大的支持，並相信無論過去還是現在，國軍將士都會為了中華民國的存亡、台灣人的安全，一往無前，不惜隕身。「台灣今日能夠安居樂業，就是國軍的奉獻，我要呼籲大家，一起積極闢謠。捍衛國軍的清白與聲譽，需要全民一起挺身而出！」

該文不僅獲得逾6千個讚數，許多人紛紛回文表示「國軍決不容許外國人詆毀及國人懷疑賤踏」、「國軍捍衛台灣安全，值得肯定」、「現在的國防部還不如一位退輔會主委來的有骨氣，國防部長要硬起來啊」、「謝謝張善政市長為國軍發聲」、「有綠委配合日媒，提案要求調查國軍，此種羞辱國軍的行為令人不齒」。