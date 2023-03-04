日媒《日本經濟新聞》日前報導，稱9成台灣退役軍官會赴陸出賣情報，誇張的數據引起國內朝野極大反彈，紛紛提出反制動作，除了有綠委要求調查報導真實性，外交部也要求日方更正報導，甚至還有民眾前往「日經」台北辦公室潑尿抗議，警方調查後，發現該位「潑尿男」，就是潛入北檢升民進黨旗以及在周玉蔻電台放包裹恐嚇的田姓男子，松山分局將會傳喚他到案。

在對退伍軍人不實報導的影響下，位在北市松山區敦化北路上的日本經濟新聞社，昨(3日)中午近12時驚傳遭人潑尿抗議，但該公司並未報警，警方主動得知後到場關心，日媒已自行清理乾淨，態度顯得極為低調。

隨後有人在網路社群表示，自己前往日經新聞辦公室潑尿抗議，並要求日媒24小時內對不實報導道歉。

警方表示，目前已掌握潑尿者為田姓男子，預計明天將約談他到案說明。據了解，田男已有多次激烈抗議行為，除了潛入北檢升民進黨旗外，早在2020年11月間，曾因為不滿國家通訊傳播委員會(NCC)駁回中天新聞台換照申請，打電話到台大新聞研究所，揚言對擔任NCC委員的教授不利，還到NCC扯下旗幟並噴上綠漆抗議，被依恐嚇公眾罪判刑2月、易科罰金6萬元，另依毀損罪判罰金2000元、得易服勞役2天確定。

檢警調查，去年9月間，田男因不滿周玉蔻在節目中指慈濟是中共同路人，在9月12日下午闖進周的放言傳媒要求找周理論，傅姓員工上前勸阻，反被他咬傷，還被他拿著自備的保溫瓶毆打後腦。

未料隔兩天的9月14日上午，田男再到周玉蔻主持節目的寶島聯播網，放在垃圾桶上放置1個紙盒，民眾一度懷疑是爆裂物報警，後來證實盒子裡面放的是過期的慈濟月餅。

警方指出，日媒可提出毀損、妨害名譽告訴，但目前尚未提告，也未製作被害人筆錄。