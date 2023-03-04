Max Scherzer is called for a balk after attempting to quick-pitch Victor Robles. pic.twitter.com/RCmluX2h8K — SNY (@SNYtv) March 3, 2023

Max Scherzer has now received a violation after failing to throw a pitch before the clock reached 0. pic.twitter.com/ZM4mKmyzSz — SNY (@SNYtv) March 3, 2023

大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）4日在熱身賽遭到老東家國民痛打，還兩度被抓到投手犯規，2.2局狂失7分，同時因為自己游擊手吉尤梅（Luis Guillorme）的失誤，7分全都不是自責分，薛爾瑟「零責失」退場，國民11比6戰勝大都會。

薛爾瑟前兩局讓對手三上三下，第3局上來先被敲了安打，這時羅布斯（Victor Robles）打擊，他在投球計時器剩餘10秒時叫暫停，主審舉手將計時器重置為20秒。薛爾瑟在18秒的時候投球，被主審判定為投手犯規！原因是打者羅布斯尚未準備好，主審認定薛爾瑟出手過快，跑者獲得推進一個壘包。

「羅布斯那次有點混亂，主審示意我可以投了，我等到羅布斯的眼睛看著我才出手，但被抓到出手過快。我得試著挑戰這個界線，今天我就是這麼做的。」薛爾瑟並不擔心新規則，他反而認為可以用來破壞打者節奏，他只是在試驗可以做到什麼程度。

下一棒亞當斯（Riley Adams）敲成雙殺打，但是薛爾瑟出手的時候已經超時，主審判決違例，雙殺打不算！接著在新版牽制規則下，一壘跑者羅布斯成功盜上二壘。國民打鐵趁熱，一口氣連敲8分（7分是薛爾瑟失分），包括1發兩分全壘打。薛爾瑟覺得這樣很好，在熱身賽投了完美的3局並不是好事，總要出點狀況才能學到東西。