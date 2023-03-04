國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

新北市市長侯友宜屢在各大民調奪冠，被視為2024藍營總統超強戰將。傳出侯陣營已沙盤推演，副手人選鎖定由「女性、專業、留美背景」3大條件者擔任，而擁有台、美雙律師資格的國民黨立委李貴敏便是最佳人選。李回應，自己聽到消息也相當驚訝，作為中華民國一分子必全力以赴，但事發突然，她需要一點時間思考。此消息引熱議，大批藍營支持者對李相當滿意，興奮大讚她才貌雙全又與侯互補，若能成可謂「慧眼識英雄」。

若無意外民進黨2024總統應由賴清德出征，有消息指賴的副手可能找駐美代表蕭美琴；為反制綠營，據傳侯友宜陣營已沙盤推演，將尋覓女性、專業、留美背景3大條件者擔任副手，而擁有美國太平洋大學法學碩士、博士學歷，且同時具有台灣、美國加州律師資格條件，並榮獲美國專利師及仲裁人資格的李貴敏，即為藍營中此「3大條件」的佼佼者。

聽聞這個消息，李貴敏受訪時坦言自己也嚇一跳，但身為中華民國的一分子，她一定全力以赴。至於是否有意願擔任侯友宜的副手？李則表示，因為這個事情剛剛才發生，請容她需要一點時間思考。

侯友宜可望找李貴敏搭檔參選的消息，迅速掀起熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「慧眼識英雄，論學識、外貌、人品、政治歷練都是佼佼者，蔡英文與其比低了一個台階」、「她比鄭麗君、蕭美琴漂亮、有學識、有能力」、「太棒了，貴敏委員太優秀了！柔暖也是戰神，太棒了」、「李委員會讀書又會做事、品行端正，自然是天選人才」。