女星王晴因拍攝多部八點檔打開知名度，加上外型姣好，有「本土劇林志玲」的封號。最近她親口證實已從《一家團圓》下車，也透露脊椎現在正在復健，身體其他地方很健康。

王晴上月中旬PO穿戴腰部護具的全身照，感嘆脊椎因過度操勞導致急速惡化，左手甚至一度麻痺，拍完戲趕緊到診所治療，沒想到才過一個月就領便當，讓外界好奇是否跟健康因素有關？對此，王晴在IG限時動態解釋：「唉唷，本來就是客串一個月，大家不要誤會啦！」

王晴發文報平安，表示現在還是可以正常工作和生活。（圖／臉書@王晴）

面對如雪花般飛來的關心，王晴特地發文感謝，也透露身體其他地方都很健康，只有脊椎需要復健，「還是可以正常工作唷，歡迎各種工作來找我～～～復健可是不便宜的呢！現在積極的在把身體調整好。」王晴擔心外界聯繫不上她，特別叮嚀只要私訊IG或臉書粉專就能找到。

由於脊椎不舒服，王晴必須裝上背架，沒想到竟干擾到睡眠，晚上常醒來好幾次，讓她忍不住抱怨：「煩死了！」不僅如此，運動時也不能訓練腹部肌肉，但王晴想要維持良好的體態，便使用儀器輔助，「躺著就會有腹肌？等我看幾次效果。」