直播主「丟丟妹」李明珊與老公王心正爆出婚變，兩人於日前達成離婚協議，昨(3日)睽違多時在社群平台開直播和粉絲互動時，首度談到自己的婚姻，她除了呼籲所有人不要亂結婚，更強調一段婚姻會結束，夫妻雙方都需要檢討，對於傳出跟「小狼狗逃走」，她也做出回應澄清此事。

丟丟妹昨開直播和粉絲互動，對於所有人提問來者不拒，她透露沒直播長達五個月的時間，都以陪伴家人為主，但這段時間聽到許多傳言，像是有人爆料她捲款逃走及跟小狼狗私奔，都是造成婚變的導火線，對此，她強調真相只有當事人最清楚，切勿以訛傳訛，畢竟只要奇怪的傳言流出，會讓自己成為外界茶餘飯後的笑柄，坦言這些行為都會讓自己很受傷，導致某段時間情緒低落，無法出來面對大眾。

丟丟妹開直播駁斥諸多傳聞。（圖／樓頂揪樓下 臉書）

談到自己的婚姻，丟丟妹表示不是每對夫妻離婚都會惡言相向，至於婚姻過程誰對誰錯，她強調過去就過去，不需要太過在意，對於婚姻狀況其實不想多做解釋，畢竟「家醜不要外揚」，也不忘藉自身經驗為例，除了呼籲所有人不要亂結婚，更強調一段婚姻的結束，雙方都必須要自我檢討，更不忘提醒所有人要多愛自己一點。

丟丟妹前夫日前表示雖然兩人婚姻關係已結束，但由於品牌是自己創立，仍舊會繼續經營，不過此舉卻引起網友反彈，認為兩人都已經離婚，不該再繼續用此名稱，對此，他解釋：「丟丟妹是我個人創立的，與我和李明珊的婚姻狀況無關。我的創作和努力，與任何一段婚姻都是獨立的」。