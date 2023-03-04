台灣石虎是瀕臨絕種野生動物，全台僅苗、中、投有石虎族群分布，近年來遭路殺、犬殺不斷，石虎保育粉專「石虎保育大使阿虎加油」昨發布消息，定居南投市的石虎媽媽「豆棗」剛產下兩個寶寶，約一個月大，日前疑似是因農民燒雜草造成巢穴發生大火，兩個寶寶來不及逃命遭活活燒死。

疑似是農民燒雜草釀成火災，害石虎媽媽豆棗的兩個寶寶的巢穴起火，兩個寶寶命喪火窟。(翻攝自YouTube)

臉書粉專「石虎保育大使阿虎加油」昨天發文，阿虎團隊從自動相機拍到石虎媽媽「豆棗」第一胎的小孩已經不再跟著豆棗、另一隻公石虎出現、1月18日拍到「豆棗」疑似再度懷孕，加上追蹤資料推測「豆棗」已經生產了，心想很快可以再拍到「豆棗」帶小石虎的影像，但還沒來得及分享好消息，「豆棗」的寶寶已經被大火燒死。

疑似是農民燒雜草釀成火災，害石虎媽媽豆棗的兩個寶寶的巢穴起火，兩個寶寶命喪火窟。(翻攝自石虎保育大使阿虎加油FB)

阿虎團隊指出，3月1日追蹤人員發現「豆棗」的生產區域遭大火燒過， 3月2日研究人員到火燒區域搜索，發現2隻被燒死的小石虎屍體，約一個月大，帶回由獸醫檢視為一公一母。

疑似是農民燒雜草釀成火災，兩個石虎寶寶來不及逃被燒成焦屍。(翻攝自石虎保育大使阿虎加油FB)

阿虎團隊表示，從鄰近的自動相機確認，大火發生在2月27日下午，可能是農民燒雜草導致火勢一發不可收拾，相機捕捉到發生火災時豆棗一度叼著小石虎逃命，但因為消防車抵達，把豆棗嚇到又帶孩子往火場方向衝，火勢半小時撲滅，「豆棗」和寶寶卻沒有再出現，之後雖然「豆棗」逃出，但當晚相機拍到「豆棗」回到火災現場看著不走的畫面，疑似回來找寶寶，令人揪心。

石虎媽媽豆棗晚上回到起火的巢穴，看著不走。(翻攝自石虎保育大使阿虎加油FB)

阿虎團隊表示，從石虎多起案例都發現，人類無心的行為確實不經意傷害了許多野生動物，基於減少空氣汙染和不應耗費消防人力成本，呼籲不要再亂燒，導致不該發生的火災和傷亡。