效力大聯盟藍鳥隊的一壘手小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）4日在熱身賽因為膝蓋不適退場，總教練史奈德（John Schneider）說：「目前我們只是檢查一下，再觀察他的情況，他的右膝蓋不舒服，我們明天再來看看，保持謹慎。」小葛瑞洛是經典賽多明尼加代表隊成員，他過兩天就要離開藍鳥前往國家隊報到。

藍鳥在熱身賽對戰光芒，小葛瑞洛首局下半擊出安打，這支在紀錄上是一壘安打，他跑過一壘之後停下腳步。這時二壘的跑者衝向本壘，光芒野手回傳，小葛瑞洛趁機再跑上二壘，他可能在跑二壘的中途弄到了膝蓋。這支安打有1分打點，小葛瑞洛仍留在場內。直到第3局上半守備的時候藍鳥才將他換下休息。

小葛瑞洛的情況是逐日觀察，但還不需要接受X光或MRI檢查。

多明尼加在2013年經典賽摘下冠軍，本屆出動夢幻陣容，包括效力大聯盟教士的三壘手馬恰多（Manny Machado）、紅襪三壘手狄弗斯（Rafael Devers）、教士外野手索托（Juan Soto）、馬林魚賽揚獎投手阿坎塔拉（Sandy Alcantara），被視為奪冠大熱門，他們D組預賽將於12日在美國邁阿密開打。

小葛瑞洛是名人堂球星葛瑞洛之子，他在父親效力蒙特婁博覽會隊的時候出生，所以出生地在加拿大，不過又跟著母親搬回多明尼加，這次他選擇代表多明尼加出征。