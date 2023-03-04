大陸全球化智庫高級研究員何偉文4日在大陸《環球時報》撰文指出，中國國家統計局日前公布的2月採購經理人指數（PMI）再次讓經濟分析師們眼前一亮。綜合PMI指數達到56.4，不僅高於1月的52.9，也遠超去年12月的42.6，顯示中國經濟活動已經持續處於擴張區間並且速度還在加快。這一強勁勢頭引起國際媒體廣泛關注，也使海外投資者們普遍對中國經濟前景更加樂觀。比如路透社稱，2月中國製造業活動以10年多來最快速度擴張，這令全球市場振奮。

何偉文表示，2月分PMI迅速回升是全面的，覆蓋製造業和非製造業及其絕大部分具體行業。也不僅是當月偶爾回升，而是帶有可持續性。PMI一般預示3至6個月以後的經濟表現，因此還需要看當月生產和服務活動指數。這些指數也都令人鼓舞。

2月PMI明顯回升不僅反映了疫情防控措施優化調整後，經濟活動能力快速重新釋放，超過市場普遍預期，一定程度上還正在緩解去年春季那一輪疫情暴發前存在的一些基礎性問題，比如需求收縮、供給衝擊和預期轉弱。去年3月即當時疫情出現新的多點散發前，PMI指數已經呈現弱勢。如今短短一年後經濟活動所展現出來的積極走勢，就更能反映中國經濟大盤正逐漸回歸合理區間，增長動力更加穩固。

何偉文稱，兩個多月前，當2023年即將開啟之際，就已經有不少人預期這將是中國經濟強勁回升增長之年。但也有人指出其中面臨的不確定因素。一是春節返鄉高峰後是否會出現疫情再次抬頭的情況。但這實際上並未出現，防疫抗疫的重大決定性勝利使中國經濟回升勢頭得以持續並增強，大大提升了生產者、消費者和投資者對未來的預期。隨著春夏疫情形勢繼續保持可控態勢，中國第二季經濟增勢無疑還會加快。對於今年GDP增長前景，越來越多經濟學者的預期都比年初普遍估計的5％-5.5％上調。

何偉文認為，2月經濟先行指標的迅速上升及其展示的有利前景令人鼓舞，但這絲毫不意味著可以放鬆努力。仍要看到，前面的挑戰不少。在大陸國內，需求的強勁增長還未得到充分激發，小微企業以及低收入人群等的實際困難仍然存在，一些民營企業受疫情和增長放慢影響而受損的資產負債表需要修復。在國外，世界經濟風險疊加，地緣政治對立及其導致的陣營分割和地緣經濟碎片化等，帶來供應鏈的調整和紊亂以及高技術進口受阻，給中國經濟持續增長增添不確定性。正因如此，需要腳踏實地，基於細緻的行業分析和地區形勢研判，更有針對性地制定穩增長的財政貨幣政策和措施，還要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，立足國內大市場，穩住經濟基本盤。

何偉文強調，中國經濟穩步走強給世界經濟帶來新的增長動力。當前世界經濟總體形勢已略好於去年年末，國際貨幣基金1月底預計2023年世界GDP增長2.9％，比去年10月的預估調高0.2個百分點，其中0.14個百分點就是來自對中國經濟增長預期調高0.8個百分點。中國經濟的增長是對世界經濟增長的貢獻，當然也離不開與世界各國的合作。新的一年，中國將堅定不移地繼續打開國門，努力創造世界最優之一的營商環境，歡迎各國企業赴中投資興業，共同發展。中國實際利用外資1月強勁回升，同比增長10％，達到190億美元，按年率則全年有望首次突破2000億美元。