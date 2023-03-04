后里區智生路一處民宅，今天凌晨2時許發生3死1傷重大火警，屋內祖孫3人慘遭燒死。（民眾提供）

后里區智生路一處民宅，今天凌晨2時許發生3死1傷重大火警，屋內祖孫3人慘遭燒死。（民眾提供）

后里區智生路一處民宅，今天凌晨2時許發生3死1傷重大火警，屋內祖孫3人慘遭燒死。（民眾提供）

鄰居描述住戶狀況

后里區智生路一處民宅，今天凌晨2時許發生3死1傷重大火警，屋內祖孫3人慘遭燒死，屋主大兒子則送往署豐轉送中山醫院救治中。幸運逃出的家人見到父母及小孩遺體遭抬出時，傷心的蹲在在屋外抱頭痛哭，相當令人不捨。

火警發生在今天凌晨2時許，后里區該棟三樓透天厝裡住三代同堂8人，及時逃生的40歲黃姓男子透露，68歲的父親、65歲母親、44歲大哥和22歲二哥的兒子睡在3樓，當時自己睡在2樓，聽到3樓傳出爆炸聲就馬上逃出屋外。

台中市消防局指出，消防局於2時27分獲報抵達現場後，立刻灑水灌救，火勢於2時43分控制，3時3分火勢撲滅。隨後消防隊員進入火場搜尋，發現有3名民眾受困，被救出時均無生命跡象，分別送往署立豐原醫院、大甲光田及大甲李綜合醫院搶救，經過一小時急救後，仍因傷重不治。44歲的大兒子送往署豐轉送中山醫院救治中。

后里消防分隊長柯俊男說，消防人員到場時，發現起火點在三樓，三樓以木板隔成4間房間，68歲阿公被發現時在3樓梯間，65歲的阿嬤在第二間房間內，22歲黃男在第3間房內，第四間是神明廳，前後面各有一處陽台。一、二樓只是遭濃煙醺黑。

台中市消防局派遣第五大隊、外埔、后里、豐原及豐南等4個分隊，共出動消防車15輛、救護車6車次，警義消70人前往搶救，由第五大隊副大隊長洪智勇擔任指揮官。消防局初步調查，現場是RC結構透天建築物，因民宅三樓因有較多的易燃隔間，3樓受損較為嚴重；詳細的起火經過和原因？仍待進一步調查釐清中。