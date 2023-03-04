白沙屯媽祖進香昨（3日）舉行開爐儀式，替今年進香活動畫上完美句點，沿途感人神蹟不斷，彰化一名母親當時帶著罹患腦部萎縮、等著手術的孩子跪拜，媽祖後來向一名老闆託夢想幫助該名母親，後來透過眾人力量真的找到了，該母親感動落淚說「只想祈求孩子平安就好」。

臉書粉絲專頁「社頭人俱樂部」有網友投稿，上月14日白沙屯媽祖進香駐駕社頭鄉時，遇見1名媽媽帶著腦部萎縮的孩子跪拜祈求，事後媽祖巷1名工廠老闆託夢，希望能幫助小孩，最後在全員動員找人下，真的順利找到該名媽媽，該名媽媽現身回應「當天求媽祖的就是她，希望媽祖保佑一切順利」。

該名老闆後來專程到苗栗拱天宮請示媽祖，獲得聖杯，才開始積極找該名媽媽；鄉民代表邱湧錩透露，這名帶著3個小孩的媽媽，本身是彰化二水人，和丈夫住在南投，是中低收入戶，小兒子因腦部萎縮，預計在3月14日要開刀，她為龐大的醫療費跟輔具費感到困擾，才會尋求白沙屯媽祖幫助。

據自由時報報導，該名媽媽說小兒子因故腦部萎縮，目前4歲仍無法正常走路，去年7月右腦萎縮腦水變濃稠，只能繼續開刀治療，2019年她就曾參與進香，今年神轎特別在她面前停下來回觸碰孩子頭部，讓她感動地不斷落淚，後來得知媽祖又託夢，只說祈求孩子平安就好。