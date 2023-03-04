劉峰是大陸新生代男星，演過《覆流年》、《二十不惑2》等戲劇，去年12月還加入楊紫、范丞丞主演新劇《199愛》，想不到演藝生涯剛起步，劉峰因心肌梗塞過世，得年25歲。
根據陸媒《搜狐娛樂》報導，劉峰的親友發訃告證實噩耗，稱劉峰2月27日21點31分於北京與世長辭，得年25歲，告別式在3月5日上午8點舉行，地點為安陽市殯儀館。
據業界人士指出，劉峰逝世的原因是心肌梗塞，「聽說是新冠剛痊癒之後喝酒，然後又健身了十分鐘，心梗，人沒了。」
劉峰畢業於北京電影學院，和關曉彤是同學，他過世前一天還在社群平台PO文，並透露戲劇拍攝時間長達20個小時。噩耗傳開後，許多網友都感到遺憾，紛紛哀悼：「可惜了，這麼年輕」、「年輕的生命」、「逝者安息，一路走好」也有不少網友強調死者並沒有喝酒，引起熱議。
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