看來灰熊前鋒迪昂布魯克斯已經完全不會掩飾他對勇士的厭惡程度！布魯克斯日前接受《ESPN》訪問，除了放話自己相當討厭「追夢」卓雷蒙格林，假如把格林放到其他球隊就會變成路人甲，更嗆要不是史蒂芬柯瑞每晚擁有一堆非法掩護，根本沒法投進那麼多球。

「我一點也不喜歡卓雷蒙格林，也不喜歡勇士隊，我不想跟他們有任何瓜葛，」迪昂布魯克斯說，「格林在場上說很多垃圾話，也能逃過很多判罰，老實講，他把勇士比賽打得很酷，但如果把他放到其他球隊，你根本不會知道格林是誰。」

不過迪昂布魯克斯跟卓雷蒙格林同樣擁有凶悍防守功力或球風，讓他只能替卓雷蒙格林找出大家喜歡他的原因，「格林用心且努力去打球，了解對方在防守端的一切，我想這就是他們喜歡他的原因。」

「我只能說柯瑞見識過各式各樣的防守方式，勇士也替他設計了每一種戰術，」迪昂布魯克斯表示，「但每晚都有一堆非法掩護，當我防守他時，他內心依舊強大。」看來迪昂布魯克斯只是效法隊友莫蘭特公開嗆聲勇士行徑，為了還是不爽去年季後賽遭勇士淘汰出局。